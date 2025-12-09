小煜證實離婚2導火線曝 知情人士爆：雙方簽保密協議
藝人小煜（楊奇煜）昨（8日）證實，已於今年9月與結婚5年的妻子言言正式離婚，雙方以和平方式結束婚姻關係。根據《鏡週刊》報導，兩人婚姻破裂除長期照顧家人壓力外，還涉及男方頻繁應酬及傳聞中「越界」行為，雙方最終走向分開一途。
小煜與小7歲的護理師言言於2020年結婚，當時曾高調表達愛意：「我是她的人，她是我的女王！」兩人育有兩名兒子，一度展現溫馨家庭形象。然而，婚後生活充滿挑戰，大兒子患有蠶豆症及嚴重異位性皮膚炎，需接受身心、職能與音樂等多項早療課程，讓家庭長期處於高壓狀態。
小煜曾公開透露，自己所有的工作與排練時間皆需配合孩子的治療行程，「小朋友的課程優先，剩下的才是我能工作的時間。」他也不時在社群平台分享育兒日常，展現作為人父的責任。不過，夫妻兩人在長期育兒與工作間的分配上，逐漸產生磨擦，爭執頻仍。
據知情人士透露，兩人曾因育兒細節爭吵，情緒激動時雙方都曾提及「離婚」，甚至有一次因為誰要去後車廂拿嬰兒推車，雙方爭執至深夜。某次言言氣憤離家，小煜當下未積極挽留，隔日才得知對方回娘家哭了一整晚。多年來累積的壓力與矛盾，最終導致婚姻走向結束。
儘管如此，為了保護家人隱私與考量男方藝人身份，言言在離婚後簽署保密協議，未對外談及婚姻細節。但有知情人士指出，小煜在一次私人聚會中，喝到微醺洩露離婚消息，才使離婚內情逐漸曝光。
值得一提的是，今年10月金鐘獎頒獎典禮上，小煜與節目《來吧！哪裡怕》團隊一同獲得主持人獎。他在台上感性致詞，提及家人「你長大得比較慢，我永遠陪你」，感動許多觀眾。會後他也曾表示，妻子對該段發言感動不已，並形容「老婆很辛苦」，當時言詞仍流露家庭親密氛圍，如今看來已是即將結束關係的表面平靜。
