小煜護理師前妻號稱「兇版佐佐木希」 小S不信生過小孩

小煜前妻言言被網友封為「兇版佐佐木希」。（翻攝自言言IG）

棒棒堂小煜昨（8日）宣布與護理師老婆言言（言兒）和平結束5年婚姻，離婚原因除了照顧小孩的壓力，親友間甚至有男方「愛玩越界」的流言。而女主角言言的背景也引起討論，網友發現，擁有出色外貌及姣好身材的言言，過去被封為「放大版佐佐木希」，更曾上過《小姐不熙娣》。

目前從事醫美相關工作的言言，過去在無名小站就有「兇版佐佐木希」的封號，也幾度登上PTT表特板，鄉民大讚顏值身材兼具，「放大版佐佐木希」「之前上過新聞阿 正妹護理師」「已經是辣媽了」「很漂亮」。

言言曾被前夫小煜偷偷報名參加《小姐不熙娣》。（翻攝小姐不熙娣 YT頻道）

一向低調的言言，曾被小煜偷偷報名參加《小姐不熙娣》，暢聊升格人母的心境，其產後狀態驚豔現場來賓，連主持人小S都直呼「不像有生小孩的樣子啊！」言言生兒育女後，仍會在社群個人生活點滴及親子合影，IG累積10多萬粉絲。

小煜昨日宣布已在今年9月與言言和平告別婚姻，未來以共同扶養的方式陪伴孩子長大，並繼續以家人的形式支持對方。小煜表示「由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應。」

