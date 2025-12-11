小煜遭爆酒局太多壓垮5年婚姻 PO「神秘照片」嚇喊9字！疑回應傳言

小煜（右）PO家人躲窗簾後面的照片，似在回應傳聞。翻攝IG @yangchiyu

小煜（楊奇煜）日前宣布離婚前妻言言，聲明中表示是和平離婚，但不斷爆出內幕，今早被指小煜常喝到爛醉也是原因之一。他一早則在IG限時動態上分享家人躲在窗簾後面的照片，並說：「一早的是要嚇死誰啦。」似在回應傳言。

小煜與言言今年9月就已離婚，結束5年婚姻關係。《鏡週刊》指出，小煜婚後當爸仍經常有酒局，不顧老婆反對也要深夜出門，醉後回家也擺臭臉。此外，小煜也接連被爆「愛玩、越界」，疑似是壓跨婚姻的關鍵原因。

低潮期曾借酒澆愁！嗆完鄰居又道歉

楊奇煜坦言有過一段借酒澆愁的荒唐日子。李鍾泉攝

過去小煜就曾坦言，人生低潮時，經常會借酒澆愁，甚至喝醉後嗆鄰居，隔天想起失態再去道歉，自己都覺得這段過去很荒唐。而婚後雖減少喝酒次數，但仍有許多酒局，影響照顧家庭，導致婚姻破裂。對於爆料，小煜經紀人則表示：｢不實報導，不予回應。」

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



