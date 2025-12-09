小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應

小煜宣布與言言離婚。（圖／翻攝自小煜IG）





棒棒堂男星小煜（楊奇煜）2020年與護理師妻子言言結婚，沒想到昨（8）日無預警宣布離婚消息，「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」未料今天卻爆離婚原因之一疑似是男方愛玩「越界」。對此，小煜經紀人也回應了。

根據《鏡週刊》報導，小煜與言言離婚主因除了照顧小孩的壓力外，加上男方疑似愛玩「越界」，因此5年婚姻才告終。不只如此，簽字離婚後，考量保護小孩、小煜公眾人物的身份，言言甚至簽了保密協議，沒想到某次酒局上，小煜因為喝到微醺嘴快，離婚的消息才曝光。

而言言昨天透過IG限時動態寫下，「謝謝大家的關心，我很感謝，因為訊息量比較多，我明天會再慢慢回覆大家。」至於小煜被爆「越界」導致婚姻走向終點，經紀人則表示，「對於不實報導不予回應。」

言言回應離婚。（圖／翻攝自言言IG）

言言回應離婚。（圖／翻攝自言言IG）



