小煜遭爆離婚導火線「愛喝醉、愛玩越界」經紀人火速回應
Lollipop棒棒堂2025年的星途可說是高低起伏，宛如坐雲霄飛車，成員小煜在金鐘獎上大放異彩，一口氣拿下兩座獎，他在台上感人的致詞，將獎項獻給兒子，沒想到日前卻在IG宣布已經跟老婆言言結束婚姻關係，投下震撼彈，11日遭周刊爆料，他離婚的原因是因為他愛玩越界，並爆出他常喝到爛醉，數度惹怒老婆，經紀人也做出回應。
據《鏡週刊》報導，小煜婚後不改飲酒習慣，不顧老婆言言感受，堅持赴約，即使減少應酬喝酒次數，但酒局仍然不斷，友人爆料小煜「沒做好人夫跟人父的角色」，小煜甚至有次喝得爛醉回家，莫名咆哮鄰居，隔天酒醒後主動找對方道歉，並且決定戒酒。
Lollipop棒棒堂先是爆發威廉因為捲入逃避兵役風波，團體跟個人的事業都突然喊卡，他們以《LOLLIPOP哪裡怕》拿下金鐘獎，沒想到隨後小傑也捲入閃兵役事件，團體前途生死未卜，小煜日前又宣布跟老婆言言結束婚姻關係，讓許多人譁然。
針對週刊的報導，小煜的經紀人回應「不實報導 不予回應」。小煜也在社群貼出一張兒子站在窗簾後的照片，經過光照之後只看得到影子，幽默寫下「一早的是要嚇死誰啦」，顯示心情未受影響。
