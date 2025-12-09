小煜遭爆「愛玩」導致離婚 曾拒絕認愛！張景嵐吐露「躲躲藏藏」不快樂心聲
40歲的小煜（楊奇煜）宣布和小7歲的前妻言言已於今年9月離婚，爆出他婚後仍「愛玩」恐是離婚導火線原因之一。而楊奇煜過往最受討論的戀情，就是與女神張景嵐的地下戀，兩人從未公開認過愛，張景嵐還曾感嘆過往談戀愛「躲躲藏藏」的不美好回憶。
張景嵐現在與陳凱倫之子陳銳穩定交往中，這段戀情她選擇大方認愛，出席記者會時曾提到，因以前會想隱瞞戀情，約會只能一前一後過馬路，走在路上也不能牽手，還要刻意保持距離，「都是躲躲藏藏的回憶，想不起甜蜜感覺，這樣有點可惜」。且認為演員有感情經驗也是很正常的事情。
陳銳雖是星二代，但仍算圈外人，張景嵐也坦言，想要公開戀情前，花了一點心力說服男友，尤其兩人創業都忙，最後決定大方公開比較輕鬆，不用多花心思去隱瞞戀情。
低調交往3年 曾傳因信仰不同而分手
張景嵐與小煜因合作電視劇《原來1家人》擦愛火，低調交往3年，多次被拍到約會，張景嵐出書時，小煜還曾公開獻花。爆出分手後，還有傳言是因小煜不肯與張景嵐一起信奉妙禪，但被經紀人否認。
更多鏡報報導
小煜前妻言言天使臉孔、魔鬼身材震撼辣照被挖！受封「護理界佐佐木希」多才多藝
林心如遭霍建華潑滿身紅酒！粉色包包、衣服全毀 竟做出這反應全場驚呆
小煜5年婚早亮紅燈！嫩妻曾離家出走整夜未歸 情變關鍵原因曝光
其他人也在看
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 37 分鐘前 ・ 8
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 65
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 121
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 44
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 20 小時前 ・ 5
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 33
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 28
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 2 小時前 ・ 1
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 105
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 50
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
帶惠利打卡「寶劍樹」！ 朴寶劍終於騎到Youbike喊「這1句」
2025 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA），日前在高雄落幕，讓許多韓星都首度來到高雄，體驗粉絲熱情外，更要體驗台灣道地的體驗。南韓男星朴寶劍今天在IG發布多張當天合照，都是曾經合作的女主角，另外，他也曬出和女星惠利私服秘遊高雄照片，甚至朴寶劍更首度體驗Youbike，高喊「無比愉快」。太報 ・ 15 小時前 ・ 4
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
49歲立威廉確診甲狀腺癌二期 開刀清惡性腫瘤半年花400萬
【緯來新聞網】49歲立威廉過去因疫情長達5年沒拍戲，多了許多和家人相聚時光，認為不賺錢也沒關係，豈料緯來新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16