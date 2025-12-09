小煜遭爆「愛玩」導致離婚 曾拒絕認愛！張景嵐吐露「躲躲藏藏」不快樂心聲

張景嵐（右）與楊奇煜曾有一段情。翻攝IG @yangchiyu、@changchinlan

40歲的小煜（楊奇煜）宣布和小7歲的前妻言言已於今年9月離婚，爆出他婚後仍「愛玩」恐是離婚導火線原因之一。而楊奇煜過往最受討論的戀情，就是與女神張景嵐的地下戀，兩人從未公開認過愛，張景嵐還曾感嘆過往談戀愛「躲躲藏藏」的不美好回憶。

張景嵐現在與陳凱倫之子陳銳穩定交往中，這段戀情她選擇大方認愛，出席記者會時曾提到，因以前會想隱瞞戀情，約會只能一前一後過馬路，走在路上也不能牽手，還要刻意保持距離，「都是躲躲藏藏的回憶，想不起甜蜜感覺，這樣有點可惜」。且認為演員有感情經驗也是很正常的事情。

張景嵐（左）與陳銳穩定交往中。翻攝IG@changchinlan、rayray889

陳銳雖是星二代，但仍算圈外人，張景嵐也坦言，想要公開戀情前，花了一點心力說服男友，尤其兩人創業都忙，最後決定大方公開比較輕鬆，不用多花心思去隱瞞戀情。

低調交往3年 曾傳因信仰不同而分手

小煜（右）與言言宣布離婚。翻攝IG@yangchiyu

張景嵐與小煜因合作電視劇《原來1家人》擦愛火，低調交往3年，多次被拍到約會，張景嵐出書時，小煜還曾公開獻花。爆出分手後，還有傳言是因小煜不肯與張景嵐一起信奉妙禪，但被經紀人否認。



