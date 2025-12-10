小煜離婚五年愛妻 搭檔方宥心歎「家家有本難念的經」

方宥心在《那張照片裡的我們》飾演李沐的姊姊「鳳英」。（圖／ 瀚草文創GrX STUDIO 提供）

楊奇煜（小煜）與結婚五年的妻子言言近日宣布離婚，與他多次合作舞台劇的方宥心今（10）日出席《那張照片裡的我們》訪問時被問及此事表示，自己也是看新聞才知道發生什麼事。

行程滿檔的方宥心一月就得排練三部音樂劇，她透露小煜宣布離婚當天沒去排練，她看了新聞才得知小煜婚變，目前也不方便關心對方，「其實感情、婚姻經營這件事，家家有本難念的經，還是要給他們一點時間。」希望外界給予兩人空間。

方宥心的角色勇於做自己。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此次在新片《那張照片裡的我們》中，方宥心飾演李沐的姊姊「鳳英 」，因為愛上美國人不小心懷孕，放棄大好前程，獨自生下小孩撫養。方宥心認為這角色和她相似的地方在於，她也不會因為別人反對而違反自己的意願，「不一樣的地方是我應該不會生小孩」。

方宥心與老公王為結婚兩年，雖然老公很想要小孩，但仍尊重她沒有想生小孩的意願，也沒有特別去凍卵，「順其自然，沒有就沒有，如果真的有就是份禮物。」

片中，方宥心獨自育兒卻不被父親夏靖庭諒解，她在這段演出過程中，看到了自己男性家人的影子，不懂該如何和孩子相處，「總是很難把愛說出口、不苟言笑，夏哥給我的感覺瞬間拉回去自己的家庭，明明愛我、心疼我幹嘛不敢講，因為知道他在心疼，我也心疼他。」

《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映。

方宥心和宋柏緯合作《那張照片裡的我們》。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導