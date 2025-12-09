小煜離婚內幕浮出！「和平分手」背後藏言言簽下保密協議

小煜2020年7月曬出和言言的親密合照宣布結婚。翻攝yangchiyu IG

小煜（楊奇煜）昨（8日）無預警宣布，已於9月與結婚5年的妻子言言正式離婚，震撼演藝圈。據《鏡週刊》報導，兩人婚變並非突然，背後原因除育兒壓力沉重，更傳出小煜一度被質疑行為「越界」，使得曾令人稱羨的甜蜜婚姻悄然走向終點。知情人士透露，由於小煜屬公眾人物，言言在辦理離婚手續時，甚至簽下保密協議。

小煜自《模范棒棒堂》出道後步步扎根，近年轉向音樂劇與實境節目屢屢獲好評，今年更以《來吧！哪裡怕》與《不在我的世界當勇者》雙料入圍金鐘獎，最終與棒棒堂成員一同奪下主持獎。他在典禮上哽咽向大兒子喊話：「你長大得比較慢，我永遠陪你。」當時感動無數觀眾，卻鮮為人知的是，台下的家庭關係早已面臨裂痕。

小煜和言言結婚5年，陸續生下2個兒子。翻攝yangchiyu IG

知情人士指出，兩人簽字離婚後，為避免孩子受到外界干擾，加上小煜的明星身分，言言選擇依協議保持沉默、專注照顧家庭。不料某次聚會上，小煜在酒後向友人透露婚變，使消息逐漸外流。

更令外界訝異的是，小煜在今年10月受訪時，仍提到妻子看到他金鐘感言時深受觸動，他也大讚「老婆很辛苦」，形容一家人在忙碌之餘因孩子的笑容而感到幸福。如今回看，這番溫柔描述更像是關係將落幕前的最後平靜。



