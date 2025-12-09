小煜離婚導火線曝光！知情人士：前妻有簽保密協議

藝人楊奇煜，藝名小煜，昨日在社群平台發布聲明，證實已於今年9月與結婚5年的護理師妻子言言正式離婚。這位剛在金鐘獎以《來吧！哪裡怕》奪下主持人獎座的棒棒堂成員，在聲明中表示這是雙方經過多次深度對話後的共同決定。

根據知情人士透露，兩人在簽署離婚協議時，為保護孩子及配合小煜的公眾人物身分，言言同意簽下保密協議。原本打算低調處理此事的言言，卻因小煜在某次應酬酒局中，酒後向友人吐露離婚實情，導致消息逐漸在演藝圈傳開。

廣告 廣告

據了解，這段婚姻的破裂並非一朝一夕。兩人經常為了家庭瑣事、育兒理念和工作安排發生爭執，甚至連誰去後車廂拿推車這種小事都能引發衝突。雙方個性都相當強硬，爭吵時互不相讓，長期累積下來讓感情逐漸消磨殆盡。

小煜去年受訪時曾坦承，他和言言都出現產後憂鬱症狀，曾經衝動提及離婚。去年某次激烈爭吵後，言言負氣離家返回娘家，在娘家哭了一整夜，而小煜當時選擇冷處理，並未追出去挽留。

更令外界震驚的是，除了家庭壓力外，還傳出小煜疑似有愛玩越界的行為，成為壓垮這段婚姻的最後一根稻草。然而小煜在今年10月接受媒體採訪時，仍形容妻子看到他的金鐘獎得獎感言很感動，並表示雖然照顧孩子辛苦，但看到孩子的笑容就覺得幸福。如今看來，這些話語更像是維持表面和諧的最後努力。

小煜在金鐘獎頒獎典禮上，曾哽咽地對大兒子喊話：「你長大得比較慢，我永遠陪你。」這段充滿父愛的感言感動全場觀眾。諷刺的是，當時台下觀禮的已不是他的妻子，而是前妻的身分。

棒棒堂近期接連傳出成員負面新聞，從閃兵到不倫事件，導致團體形象受創。原本被視為最顧家、最暖男形象的小煜，如今也爆出婚變消息，讓外界對這個曾經紅極一時的男團唏噓不已。

更多品觀點報導

棒棒堂小煜驚爆離婚！5年婚姻畫句點

醫界王陽明第三段婚姻觸礁！賴弘國刪光昔甜蜜合照

