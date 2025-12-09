小煜離婚導火線曝！被爆愛玩越界、為家庭爭吵 前妻為他簽保密協議

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

團體棒棒堂小煜（楊奇煜）昨（8）日於社群宣布與結婚5年的護理師老婆言言離婚，也提到雙方是和平分開，未來將以家人身份互相支持。而今（9）日有消息指出兩人離婚的原因除是因照顧家人的壓力，還有疑似小煜愛玩「越界」讓言言心力交瘁，且因小煜是公眾人物，她還為此簽署保密協議。

團體棒棒堂小煜（楊奇煜）昨（8）日於社群宣布與結婚5年的護理師老婆言言離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜與前妻言言於2020年登記結婚，婚後也不時在媒體前分享維持婚姻的秘訣，更曾喊出：「我是她（言言）的人，她是我的女王！」但如今卻爆出離婚。據《鏡週刊》報導，兩人多次為了家庭、育兒等事情爭吵，連誰去拿嬰兒車都可以吵到脫口說要離婚。某次兩人吵架，言言一氣之下跑回到娘家，小煜也因在氣頭上而未上前追問，讓女方在娘家哭整夜。而針對以上傳言，小煜目前尚未做出回應。

廣告 廣告

回顧小煜過往的情史，他在與小蠻交往期間曾傳出與其他女生曖昧導致分手，之後與張景嵐傳了3年緋聞，之後又因爆出私生活亂而分手。直到他經歷家人離世，言言一直在身旁陪伴，讓他相當感動，最後於2020年結婚，沒想到如今卻以離婚收場。





更多FTNN新聞網報導

棒棒堂小煜離婚！宣布結束5年婚姻 認和平分開：以家人形式繼續支持對方

昔遭爆離婚！宥勝老婆搬家開啟新生活 「老天安排最圓滿的結束」

粿粿、范姜彥豐爆離婚協議談好了！她得付百萬贍養費 加提要求「不再緊咬王子」

