小煜離婚後曝單親爸日常！驚吐家人「滿色的」 唐從聖6字回應徐乃麟「輸不起」致歉

小煜演出舞台劇，也曾帶家人一起到排練現場。劉耀勻攝

小煜（楊奇煜）去年宣布離婚，29日出席舞台劇記者會，被問到恢單心情，表示：「我沒有太多負面心境，現在每一天都是新的開始。」一睜開眼就處理家人的大小事。

之前小煜也曾帶兩個年紀還小的家人到排練現場，但後來發現根本無法專心工作，因為他們坐不住。小煜還爆料他們「滿色的」，會鎖定現場的大姐姐，黏著要求陪玩，一旁方宥心則笑說，後來變成大人想去找他們玩，因為真的很可愛。劇情中探討到兒子青春期叛逆，小煜坦言，不管到幾歲，都會有不同的問題，好在身邊有很多爸爸前輩可以討教，覺得滿放心的。

唐從聖曝女兒被霸凌 徐乃麟再度道歉

唐從聖之前在節目上透露，因為與徐乃麟在節目因「輸不起」發生爭執，女兒後來因此事在學校被霸凌，徐乃麟近日出席活動，再度公開向唐從聖致歉。唐從聖在舞台劇中演死神，被問到此事，直呼：「沒什麼問題了。」

唐從聖說，這已經是幾年前的事情，節目上訴說的也是當時的心境，當下確實會不開心，也有跟同學的家長溝通。如今回頭看，覺得小朋友之間打打鬧鬧很正常，現在都已經長大，沒有把此事放在心上。

唐從聖在台上展現舞技。劉耀勻攝



