小煜離婚後首個聖誕節！一家四口合體 前妻喊：依然是個充滿愛的家庭
40歲的小煜（楊奇煜）先前宣布和小7歲的圈外老婆言言，已在今年9月離婚，兩人當時曾允諾「給孩子的愛不會變」，今年的聖誕節兩人也是陪2個兒子一起過，言言今（27日）凌晨更有感而發地在IG曬影片，真心吐露，「依然是一個充滿愛的家庭！」
言言昨曬出一家四口共度聖誕節的影片，她與小煜陪著小孩一起玩遊戲，稱職地當好爸爸、媽媽的角色。她寫道，「雖然離婚了，但我們對孩子的愛不變。我們依然是孩子的爸爸與媽媽，這一點，從來沒有改變。」
他也向孩子喊話，「你們得到的愛，從未減少一分！」吐露她與小煜之所以選擇分開，是因為想用更健康的方式生活。接著表示「也希望用更穩定的心，繼續守護你們的成長。那份愛會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真。」強調依然是一個「充滿愛的家庭」。
