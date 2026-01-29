小煜離婚後首露面！王子吃尾牙被罵爆 他低調回應：讓他消失就好

記者宋亭誼／台北報導

（左起）楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞出席果陀音樂劇《生命中最美好的5分鐘》演出記者會 。（圖／記者宋亭誼攝影）

小煜（楊奇煜）去年12月震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻，目前將重心全放在家人與工作上。小煜今（29）日出席果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》演出記者會，除了分享自己恢單後的心境，也坦言自己和棒棒堂成員們還是有聯絡，而這也是他離婚後首度露面。

小煜（中）離婚恢單後首公開露面。（圖／記者宋亭誼攝影）

小煜恢單後，生活重心全落在兩個家人身上，但他沒有因此產生負面情緒，反而每天都以正面心態面對，「每天早上起床就是面對他們兩個小鬼，每天就是要跟他們打仗，把他們處理完之後丟去學校，再去接他們」，小煜有感家人成長過程不等人，因此，即便這樣的生活非常忙碌，他也逐漸習慣這樣的節奏。

除此之外，小煜在育兒過程中也獲得滿滿成就感，「教他們一些事情，可能講一遍不會聽，講兩遍還不行，有時要講到好幾百遍」，但當家人終於學會的那一刻，小煜會覺得這段時間的付出很值得，字裡行間流露出他對育兒的滿足感。

小煜（中）談王子事件態度依舊低調，認為應該讓對方自行處理，不適合替他發言。（圖／記者宋亭誼攝影）

王子（邱勝翊）日前出席喜鵲娛樂尾牙被拍，引發網友兩極議論，對此，小煜態度相當低調，表示這件事與自己並無直接關聯，不過兩人私下偶爾還是會聯絡。王子與粿粿的不倫戀曝光後，他曾公開道歉並宣布全面停工，目前已神隱3個月。被問及王子近況，小煜語帶保留：「就讓他消失就好，因為我也不好意思代替他講什麼東西。」

小煜作為棒棒堂出身，這次出演《生命中最美好的5分鐘》特地將棒棒堂融入在台詞中，面對外界關心棒棒堂是否有機會再合體，小煜表示自己對團體的感情依舊很深，強調：「只要粉絲有需要，或團員有意願，我就絕對一定會挺他們到底的。」

