小煜離婚方宥心「後知後覺」驚覺排練缺席原因 坦言「家家有本難念的經」

宋柏緯、方宥心出席電影《那張照片裡的我們》媒體試映會。李鍾泉攝

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》今（8日）舉辦媒體試片，導演湯昇榮、鄭乃方率演員宋柏緯、方宥心一同出席映後分享拍攝幕後故事。與楊奇煜（小煜）一同合作音樂劇的方宥心被問到是否知道小煜離婚消息？方宥心透露是看新聞才知道：「那時候才驚覺，原來他那天排練沒有來是因為這件事。」

楊奇煜（小煜）近日透過社群公開離婚消息，她表示小煜公開那天沒出席排練，剛好那天也是他不用排練，後來才知道當天公布了這個消息。至於是否有關心對方？方宥心坦言有點難：「其實感情的事情，婚姻經營這件事家家有本難念的經，就給他們一點時間。」

宋柏緯擁8把「小老婆」不准摔！

宋柏緯在片中飾演的角色「弘國」被飾演爸爸的朱德剛剪頭髮、摔吉他，他坦言現實生活中無法接受心愛的吉他被摔，如果女朋友這樣做會跟對方分手。宋柏緯透露自己擁有8把吉他，「我真的會很生氣。我無法接受，那就很像是我的貓一樣。」

面對媒體追問，是否意味著吉他就是「8個小老婆」？他則笑而不答，轉而提到自己也有養一隻貓。不過他也慶幸現實生活中自己玩音樂時沒有被家人或鄰居嫌吵，因為他玩的音樂類型「頂多就是正常，還不算是金屬類型。」

導演鄭乃方（左起）、宋柏緯、方宥心、導演湯昇榮出席電影《那張照片裡的我們》媒體試映，宋柏緯這次在電影中又跟李沐擦身而過。李鍾泉攝

宋柏緯懷念長髮造型助入戲

對於片中的長髮造型，宋柏緯坦言滿懷念留長髮的時光，認為那個造型「滿幫助我去接近弘國這個角色」。他透露拍攝被剪頭髮的戲份時，現場準備了兩頂長髮，被砸的吉他也準備兩把，結果飾演宋柏緯父親的朱德剛，彩排時就完全投入將其中一把吉他摔壞，氣場也震懾到宋柏緯，幸好後續拍攝4、5次都算順利。

宋柏緯這次在片中再度與李沐合作，繼《我吃了那男孩一整年的早餐》後，再度上演「追不到的戀人」，被問到是否會心理不平衡？宋柏緯幽默笑說：「在我心底她（李沐）是愛弘國的，我是這樣說服自己的。」

此外，他跟韓星振永對戲則有著跟李沐不同的浪漫氛圍，兩人在床邊搶一個肉包吃，宋柏緯笑說當下真的有「粉紅泡泡」：「很少有兩個人在落地窗前若隱若現的那種氛圍感，然後聽著對方的聲音，他也真的唱的也滿好的。」方宥心則敲碗能不能兩人的外傳電影，導演鄭乃方笑說：「如果票房好可以考慮！」

方宥心驚覺小煜排練缺席原因

同場出席的方宥心在片中飾演李沐的姊姊「鳳英」，是一位在1977年與外國人結婚生子的前衛女性。她坦言，自己即使有婚姻，對於生小孩依然沒有嚮往，雖然媽媽要她去凍卵，但她還是「違抗母命」：「我覺得鳳英是很勇敢，在這個年代，即使我結婚了但現在還是不敢冒這個險。」先生雖然想要有小孩，但也尊重方宥心的決定，「我們就是順其自然！」



