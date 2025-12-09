小煜離婚爆越界愛玩！妻簽保密協議 他酒局喝多自曝成光棍

從節目《模范棒棒堂》出身的藝人小煜（楊奇煜）於8日在社群媒體上無預警發文，宣布他與妻子言言（李顏言）和平結束了長達5年的婚姻關係，如今有週刊爆料，夫妻倆沒法繼續在一起的原因，除了照顧家人的壓力外，還有就是男方遭疑愛玩「越界」。

小煜昨天發文投下震撼彈，宣布和妻子言言離婚，他在文中表示，自己和言言於今年9月已正式簽字離婚，並感謝彼此在這段關係中的陪伴與支持。他指出，雖然夫妻身份結束，但對於孩子的愛與責任不變，未來將共同扶養兩位家人成長，並保持良好的溝通，確保他們在充滿愛的環境中成長。

小煜的聲明引發粉絲的廣泛關注與關心，他希望外界能給予他們一些私人空間，讓生活回歸平靜。他強調，這段歷程讓他們學會了放下執著，以更柔軟的方式看待人生，並認為有些故事不必用「結束」來形容，只是換了一種讓彼此更舒適的陪伴方式。

據《鏡週刊》報導，兩人最終會離婚的主因，除了照顧家人的壓力，還有就是男方遭質疑愛玩越界，讓夫妻倆的婚姻畫下休止符，而言言本來還簽下保密協議，本來想說低調處理，專心照顧家人，未料小煜某次在酒局上喝醉，一時口快將自己離婚的事情說了出來，消息才因此傳開。

