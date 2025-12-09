小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

（娛樂中心／綜合報導）近期「棒棒堂」成員陸續陷入爭議事件，包括退團與婚外情風波，引發外界高度討論。原以為相關話題已告一段落，成員小煜（楊奇煜）今日（8日）再度掀起關注，他宣布已於今年 9 月與結縭 5 年的妻子言言和平離婚。《鏡週刊》先前接獲消息指出，兩人分開的原因除了承擔家人照護壓力外，還包含男方遭質疑「越界」行為，使得這段曾受矚目的婚姻在數個月前悄悄走向結束。消息人士也透露，因小煜身為公眾人物，言言在離婚後簽下保密協議。

小煜自《模范棒棒堂》時期出道後，多以低調姿態在演藝圈發展，近年則在音樂劇與實境節目上有亮眼表現。今年更以《來吧！哪裡怕》及《不在我的世界當勇者》雙料入圍金鐘獎，最後與棒棒堂成員共同拿下主持人獎。他在典禮上發表的感言中，提及家人並哽咽表示「你長大得比較慢，我永遠陪你」，當時曾讓不少觀眾深受感動。然而外界如今得知，那段時間夫妻關係已出現變化。

據了解，兩人完成離婚程序後，希望能以低調方式處理，以避免牽連至家人生活。由於男方具有名人身分，言言也因此簽署保密協議，未就婚姻變動公開說明。她原先打算保持沉默，專注家庭與個人生活。不過，一位知情人士向 《鏡週刊》透露，小煜在某次聚會飲酒後與友人交談時，不慎提及離婚一事，消息才逐漸外傳。

值得注意的是，今年 10 月，小煜接受訪問時仍提到妻子對他金鐘獎感言感到動容，並表示「老婆很辛苦」，當時他談及一家人的相處仍呈現溫馨氛圍。回頭檢視這段訪談，外界才理解，當時夫妻兩人其實正處於婚姻過渡階段，而那段訪問成為雙方關係變化前的一段公開紀錄。

