小煜離婚！前妻被封「護理界佐佐木希」 昔因1事氣到離家出走

小煜前妻言言曾是護理師，被封為「護理界佐佐木希」。翻攝IG



棒棒堂成員小煜（楊奇煜）今天（12/8）宣布與妻子、圈外人言言離婚，兩人9月就結束關係。面容姣好的言言在「無名小站」時代即為人所知，被封為「護理界佐佐木希」。兩人一度愛得火熱，進入婚姻、有了小孩後，關係有了變化，言言還曾氣到離家出走，小煜主動道歉才挽回，如今卻仍離婚收場。

回顧這段感情，小煜和言言在一場聚會中認識，當時言言是名護理師，外型甜美、身形曼妙，在無名小站擁有超高知名度，由於神似日本女星佐佐木希，曾被封為「護理界佐佐木希」，她曾任職長庚醫院及台大醫院，IG追蹤人數達10萬人。

小煜曾跟言言高調放閃，對外界宣告「我是她的人，她是我的女王」；兩人走入婚姻的關鍵，是因言言對小煜的家人相當照顧，常常探視生病的奶奶，爺爺住院時也主動幫忙，在小煜人生的低谷走緊緊伴隨，小煜決定於2020年7月結婚。

不過，兩人有了小孩後關係面臨考驗，小煜演藝工作繁忙，經常早出晚歸，言言不堪獨自承受育兒及家庭壓力，最後大吵一架，言言激動地離家出走，當時就爆發婚姻危機，後來小煜主動道歉，兩人才重新復合。

