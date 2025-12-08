小煜離婚！棒棒堂六棒「人生勝利組是他」 過氣藝人變身餐飲CEO

娛樂中心／台北報導

《來吧!哪裡怕》 敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉 Dora。 （圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

棒棒堂小煜今（8）日宣布離婚，引發演藝圈熱議，六人當中小煜已離婚，小杰與威廉曾爆出逃兵爭議，王子邱勝翊捲入與粿粿的感情風波，反倒是阿緯被網友點名為「人生勝利組」，生活穩定、家庭幸福。

同團其他成員近年也陸續傳出狀況。小煜（楊奇煜）今天宣布離婚，和平結束4年的婚姻關係。小杰（廖允杰）及威廉（廖亦崟）過去曾遭點名涉及兵役爭議，引發社會關注；王子邱勝翊則因為遭指控偷吃人妻粿粿社會性死亡。

廣告 廣告

阿緯（劉峻緯）2016年與錢文儀結婚，妻子豆豆出生於中菲行國際物流創辦人家庭，是外界眼中的富家千金。兩人婚後感情甜蜜，育有一子一女，還鼓勵阿緯創業成為餐飲大亨，阿緯還經常在社群分享一家四口的日常，被粉絲稱為「人生勝利組代表」。有網友直言：「六個人只剩阿緯沒出事，老婆又疼他又有錢。」

阿緯。（圖／翻攝自阿緯IG）

團體另一成員敖犬雖然也曾歷經感情起伏，最終仍順利迎娶空姐女友發發，婚後生活低調穩定。回顧棒棒堂成軍近二十年，六人如今走向完全不同的人生軌跡。

敖犬與發發婚後穩定甜蜜。（圖／翻攝自Threads @piglettickle）

更多三立新聞網報導

嗆曾格爾是「登山情色詐騙女」正宮沒與富商尪離婚！揭三年婚變歷程

棒棒堂小煜震撼宣布離婚「換方式陪伴」一票人狂歪樓：跟王子有沒有關係

獨家／徐亨82歲媽媽摔斷手發黑「七八個月就走了」2病痛纏身嘆已做準備

《信號2》等十年恐成廢片！趙震雄「戲份多到難以刪除」 電視台急切割

