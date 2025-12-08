小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」

【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群媒體發布貼文，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關係。楊奇煜在文中透露，兩人是「在今年9月平和地告別了婚姻關係」，正式宣告這段育有兩子的婚姻畫下句點。

小煜宣布結束與護理師妻言言4年婚姻。（圖／翻攝自小煜IG）

楊奇煜與言言於2020年結婚，婚後育有兩子Mujo、Musha，經常分享育兒點滴。面對外界關心，楊奇煜在發文中向關心他的親友表示，這是經過「許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定」。



他強調：「關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們將會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走。」

廣告 廣告

小煜和護理師言言育有兩子。（圖／翻攝自小煜IG）

楊奇煜形容，這段過程讓他學會放下執著，也學會以更柔軟的方式看待人生，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓他更舒服的方式陪伴彼此。」他表示，接下來將和言言「以家人的形式繼續支持對方」。



楊奇煜過去曾公開提及，夫妻倆在育兒過程中曾面臨磨合與爭吵，甚至一度鬧過離婚，所幸當時經過溝通和好。如今，夫妻倆選擇平靜分開，並承諾共同扶養孩子。



楊奇煜也明確指出，由於目前生活重心已有所調整，他會將更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，「關於家人的問題在此之後將不再回應」，並請求外界給予他們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。

更多緯來新聞網報導

42歲李佳穎不敢生二胎「怕死在產台」 自認對兒的愛「很變態」

陳芳語睽違3年專場開唱 全面回歸興奮揭「歷年都會唱到」