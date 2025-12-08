小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群媒體發布貼文，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關係。楊奇煜在文中透露，兩人是「在今年9月平和地告別了婚姻關係」，正式宣告這段育有兩子的婚姻畫下句點。
小煜宣布結束與護理師妻言言4年婚姻。（圖／翻攝自小煜IG）
楊奇煜與言言於2020年結婚，婚後育有兩子Mujo、Musha，經常分享育兒點滴。面對外界關心，楊奇煜在發文中向關心他的親友表示，這是經過「許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定」。
他強調：「關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們將會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走。」
小煜和護理師言言育有兩子。（圖／翻攝自小煜IG）
楊奇煜形容，這段過程讓他學會放下執著，也學會以更柔軟的方式看待人生，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓他更舒服的方式陪伴彼此。」他表示，接下來將和言言「以家人的形式繼續支持對方」。
楊奇煜過去曾公開提及，夫妻倆在育兒過程中曾面臨磨合與爭吵，甚至一度鬧過離婚，所幸當時經過溝通和好。如今，夫妻倆選擇平靜分開，並承諾共同扶養孩子。
楊奇煜也明確指出，由於目前生活重心已有所調整，他會將更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，「關於家人的問題在此之後將不再回應」，並請求外界給予他們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
賈永婕跨年托小S顧孩「偷吃泡麵、看煙火」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 1
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 80
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 20
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 10
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 16
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 1 天前 ・ 5
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 4 天前 ・ 42
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 24
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 58
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 51
八點檔女神曝喜訊！ 砸6位數成果「近萬人朝聖」
八點檔演員陳又榕（波波蓁）近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨蜜、美妝生活風格 YouTuber 黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。然而，面對主持，她坦言承受巨大壓力和挑戰節目投入6位數製作，至今也尚未回本。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
BTS柾國、aespa Winter被抓包疑似「情侶刺青」！HYBE、SM罕見沉默
南韓天團BTS（防彈少年團）成員田柾國與人氣女團aespa成員Winter（金珉廷）近期因「疑似同款刺青」傳出曖昧緋聞，話題迅速攻佔韓網熱搜，韓媒也跟進報導。不少網友翻出照片、提出各種比對線索，雙方經紀公司卻罕見保持沉默，讓這段戀愛疑雲愈演愈烈。太報 ・ 2 天前 ・ 1
黃豪平穩交4年爆爭執 「直男思維」熊熊一聽直接點破盲點
黃豪平與演員周宇柔交往4年，兩人雖說不常高調放閃，但也不避諱提及彼此，感情相當穩定。兩人相處免不了有磨合的時候，黃豪平最近就在節目《戀愛熊天秤》透露，自己的一些「直男行徑」經常讓女友感到無奈，尤其兩人一起出門時更容易引發小爭執。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子
《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21