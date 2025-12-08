小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了

娛樂中心／于士宸報導

男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。

廣告 廣告





棒棒堂小煜離婚「護理界佐佐木希」！5年前甜喊「這句」放閃…交往內幕全說了

小煜曾透露與言言的交往故事，及閃婚內幕。（圖／翻攝自IG ＠yangchiyu）









棒棒堂小煜離婚「護理界佐佐木希」！5年前甜喊「這句」放閃…交往內幕全說了

小煜（左）與言言是在一場朋友聚會認識，因某次言言南下高雄參加他的舞台劇表演，讓感情升溫。（圖／翻攝自IG ＠yangchiyu、IG ＠panaiyen）





小煜今日（8）透過社群發文，曬出與前妻言言的合照，震撼宣布離婚消息。消息一出，引發網友們震驚，不少網友都對兩人的感情路感到好奇。事實上，小煜前妻言言原本是護理師，現從事醫美行業，外型甜美、火辣，被封為「護理界佐佐木希」，IG粉絲超過10萬人追蹤。據悉，小煜曾透露，與言言是在一場朋友聚會認識，當時言言更南下高雄參加小煜的舞台劇表演，感情逐漸緊密，2019年7月開始交往的兩人都相當低調，而真正讓他認定言言是「對的人」是在爺爺奶奶過世時，言言始終陪伴他度過低潮；2020年3月時，雙方展開同居生活，卻在一個月後，發現言言懷孕，小煜也在7月立刻承擔責任將言言娶回家。





棒棒堂小煜離婚「護理界佐佐木希」！5年前甜喊「這句」放閃…交往內幕全說了

小煜（左圖左）2020年7月閃婚言言（左圖右），當時曾甜喊：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後我是她的人，她是我的女王」。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）





然而，網友也翻出兩人2020年結婚時的貼文，當時小煜曬出牽手照寫下：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後我是她的人，她是我的女王」，可見雙方當時的好感情。如今離婚，小煜在IG表示：「一直以來關心我的朋友們，我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」，並強調這是雙方在深度對話與理解後做出的決定，帶著感謝與祝福宣布結束婚姻。

原文出處：棒棒堂小煜離婚「護理界佐佐木希」！5年前甜喊「這句」放閃…交往內幕全說了

更多民視新聞報導

納豆結婚1年宣布「升格當爸」！依依預產期曝光

小草酸「民主」是笑話！見中網友神回「這句」秒消失

資深女星險被詐騙！「神回這句」對方秒沒轍

