小煜震撼結束5年婚姻！認家庭生活「累到爆炸」 夫妻最後同框畫面曝

娛樂中心／綜合報導

男星小煜（楊奇煜）今（8）日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。小煜與言言2020年閃婚後從不避諱曬恩愛，不過兩人已許久未在社群同框，疑似早洩婚變端倪。小煜今年7月5日曾發文慶祝40歲生日，而這也是他最近一次在社群同框言言。

小煜今年7月最後一次同框妻子言言。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜40歲生日當天發文回顧近10年心路歷程，坦言自己30歲單飛後一路上充滿挑戰與成長，從發行個人音樂作品到投身音樂劇舞台，小煜也深深愛上舞台表演帶給他的成就感。談到家庭生活，小煜表示，有了妻兒後，他的生活重心全放在家庭，雖然「育兒過程累到爆炸」，但當他看到孩子上學的那一刻，一切辛苦似乎都值得了。

廣告 廣告

小煜坦言跟言言曾因育兒起爭執。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜去（2024）年出席活動時透露，他跟言言曾因為育兒問題爆發爭執，當時的他忙於工作早出晚歸，言言因此承受極大壓力，某次吵架後一氣之下氣到離家出走，後續小煜也主動向老婆道歉，兩人才重歸於好，可惜如今兩人的關係依然走到盡頭。

更多三立新聞網報導

小煜5年婚姻畫句點...昔告白愛妻「她是我的女王」閃婚內幕曝

張棋惠當媽9年脫了！高衩泳裝「神秘三角洲」乍現 火辣身材掀萬人暴動

鬼鬼罕曬女兒！驚曝「嚴重可能要住院」 寶寶爆髮萌樣萬人搶看

袁惟仁驚傳送醫搶救！20歲正妹女兒美成這樣 「激似李珠珢」驚人模樣曝

