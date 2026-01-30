小煜首現身談離婚生活 被問王子「就讓他消失吧」

「小煜」楊奇煜去年底閃電宣布與前護理師太太「言言」李顏言5年婚姻畫下句點，昨(29日)他出席將果陀舞台劇《生命中最美好的5分鐘》總彩排，首度面對鏡頭談恢復單身的心情，對於「棒棒堂」成員「王子」邱勝翊捲入和「粿粿」江瑋琳緋聞神隱3個月的近況？小煜尷尬回應：「如果消失就讓他消失吧，我不好意思幫他講什麼」。

據《ETtoday星光雲》報導，小煜昨和導演梁志民、音樂總監陳國華、唐從聖、方宥心、鎮萬鈞一同現身將在城市舞台舉行的舞台劇總彩排，被問到最近心情，他表示沒時間想負面的事情，每天早上都是新的開始，一早就要忙孩子去上學，接著再親自接他們放學。

廣告 廣告

小煜透露其實育兒很有成就感，「孩子越來越大，成就感就越來越多」，他也透露兩個兒子越來越成熟，有次帶小孩來彩排，本來擔心兒子會給工作人員添麻煩，但後來發現孩子們竟然可以乖乖安靜坐著，看他和團隊排戲。至於王子最近現身吃尾牙，再度引發討論，小煜尷尬回應：「其實跟我沒關係，如果消失就讓他消失吧」，未來棒棒堂是否可能再合體，他表示要看粉絲和成員的反應。

而小煜前妻言言之前發文，分享歌曲〈Drunk Text〉，分享歌曲說：「這首歌其實很安靜、也很刺心。人在脆弱時，最真實的情感會浮現。有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。我們是不是在最孤單的時候，才想起某個人？」又說：「成長，是學會不再按下傳送鍵」。至於先前媒體報導，小煜婚變主因除了男方愛玩越界外，還跟他婚後不改酗酒習慣，經紀人已經代為澄清是不實消息。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

政大校友捐10億 助建學生宿舍

陳昱廷漁港拍戲體感0度 暖暖包無處藏

青峰要放假跟命運對著幹