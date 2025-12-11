小煜5年婚垮疑因愛玩越界 常喝爛醉回家讓妻一打二

40歲男星「小煜」楊奇煜日前宣布和前護理師太太「言言」李顏言5年婚姻畫下句點，兩人育有兩子，強調是好聚好散，之後仍是家人。今(11日)週刊報導，小煜婚變主因除了男方愛玩越界外，還跟他婚後不改酗酒習慣，常讓老婆「一打二」照顧孩子有關。對此，小煜經紀人回應媒體，澄清是不實報導。

據《鏡週刊》報導，知情人透露小煜離婚原因除了男方婚後不改愛玩個性之外，還有惹怒老婆言言。當爸後的小煜平時常和朋友約吃燒烤喝酒、放飛自我，將陪伴家人的責任交到言言身上，有時言言會暗示：「你確定要出門？」也說一打二很累，但小煜仍選擇和朋友出門玩樂，久而久之消磨了夫妻感情，言言也不再對老公笑臉相向。

而小煜常酗酒的程度，似乎連鄰居都知情，傳聞他常因為工作、事業低潮，自曝酗酒兩個月，某次回家看到鄰居在曬衣服，小煜甚至爆粗口，說：「看三X。」隔天才發現失言登門道歉。雖他自稱開始戒酒，仍讓酒精成為壓垮婚姻的稻草。對此，據《壹蘋新聞網》報導，小煜經紀人感謝媒體一大早關心，說：「不實報導不予回應！」小煜稍早也在臉書限動逗趣回：「一早的是要嚇死誰啦」，心情看似沒受影響。

年紀小了小煜7歲的言言過去是護理師，最近從事醫美工作，早年在無名小站爆紅，傳聞兩人離婚後有定協議，要求言言不得對外透露離婚內幕。對此，言言日前發黑底文說：「謝謝大家的關心，我很感謝，因為訊息量比較多，我明天會再慢慢回覆大家，諮詢電波的請妳們等我一下」；今年11/11光棍節她也暗示恢復單身，「霧就像地上的雲，迷人於近，如我看不清的自己，在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔，也學會消散，祝大家『光棍節快樂』，花若盛開蝶自來」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

