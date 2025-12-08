小煜5年婚姻告吹！前妻昔為「1事」離家出走 新婚就爆口角

小煜與妻子言言剛新婚時曾爆發激烈口角。（圖／翻攝自小煜IG）





棒棒堂成員楊奇煜（小煜）2020年宣布與護理師妻子言言結婚，今（8）日無預警證實結束5年婚姻關係，兩人已在今年9月完成離婚手續，消息震驚外界，不過，小煜去年7月出席記者會時，就曾透露曾因忙於演藝工作，經常早出晚歸，讓言言面臨極大壓力，最後離家出走失聯一整夜。

小煜2020年3月與言言開始在台北同居，沒想到隔月言言就發現懷孕，小倆口於同年7月登記結婚，小煜也在社群大方示愛表示：「我是她的人，她是我的女王」，甜蜜宣言讓不少粉絲至今仍印象深刻。

不過，在夫妻倆接續迎來新成員後，生活開始出現不少摩擦，小煜當時在記者會上透露，與老婆剛新婚又當爸媽時，兩人都罹患嚴重的產後憂鬱，因為第一次當父母沒有經驗，一度吵到差點離婚，後來才知道老婆回娘家哭了整晚，事後他主動與老婆道歉，兩人也重歸於好，沒想到如今仍走到盡頭。

小煜今也在聲明中指出，兩人今年9月就已和平離婚，強調這是經過許多深度對話、理解與沉澱後，共同做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。即便關係改變，對家人的愛也不曾變過，不需要用「結束」來形容這段故事，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此，未來仍會以家人的形式繼續支持對方。



