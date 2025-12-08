小煜5年婚姻畫句點...昔告白愛妻「她是我的女王」閃婚內幕曝

娛樂中心／綜合報導

小煜（楊奇煜）2020年與護理師女友言言閃婚，當時還直接發文放閃，直呼老婆是他的真命天女，沒想到兩人仍然無法白頭偕老，令人不勝唏噓。據了解，小煜與言言是在朋友聚會上認識，也因言言非圈內人士，交往初期小煜選擇不對外張揚戀情，直到結婚才公開。

小煜閃婚示愛宣言令人印象深刻。（圖／本人提供）

小煜過去曾分享，他與言言是在朋友聚會認識，起初只是互留聯絡方式，關係非常單純，直到言言特地南下高雄觀賞小煜舞台劇演出，彼此關係才急速升溫。小煜表示，兩人交往期間，言言經常陪伴他探望生病的奶奶，爺爺住院時，她也會主動分擔照護的責任，後來爺爺奶奶相繼離世，言言不離不棄陪伴他度過人生低谷，小煜也更加確信言言是他想要攜手共度未來的另一半。

言言當初帶球嫁小煜。（圖／翻攝自小煜臉書）

小煜與言言2020年3月開啟同居生活，結果4月女方就發現懷孕，小煜隨即扛起責任，同年7月小倆口前往戶政事務所登記結婚。當時小煜也大方在社群曬出兩人合照，甜蜜告白：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王。」原本兩人計畫在登記結婚後，隔年補辦婚宴，但隨著孩子出生，夫妻倆意識到育兒開銷相當龐大，經過討論後，最終決定不舉辦婚禮。

