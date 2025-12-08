小煜5年婚斷！最後放閃停在7月 「累到爆」心聲洩端倪

小煜今（8）日宣布與妻子言言離婚。（圖／翻攝自小煜IG）





男星小煜（楊奇煜）是男團「棒棒堂」成員之一，2020年他與護理師女友言言登記結婚，婚後不時會幸福放閃，沒想到，今（8）日他突在社群宣布離婚，透露兩人已於今年9月完成手續，5年婚姻正式劃下句點，如今回頭查看2人最後公開放閃的時間，已是今年7月小煜生日時的貼文。

小煜5年前大方公開老婆言言後，不時會在社群分享家庭生活、甜蜜放閃，但仔細觀察他的IG發現，夫妻倆的甜蜜互動停在今年7月小煜40歲生日的貼文，當時小煜曬出一系列照片，回顧30歲後單飛的10年生活，寫下從音樂作品到出演音樂劇、棒棒堂合體，以及成為人父與丈夫的心路歷程。

廣告 廣告

小煜當時曬出一家人的合照，寫下「幸福突如其來，生活重心完全轉變」，坦言過程「累到爆炸」，字句中透露著家庭生活的甜蜜負擔，並在文末期許「我的40+！一定會越來越精彩！」沒想到，就在他分享這些心情的2個月後，兩人就完成了離婚手續，正式告別這段維持五年的婚姻。

小煜今日宣布離婚時表示：「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」他提及即便關係的形狀改變，對於家人的愛仍沒有改變，接下來也會繼續支持對方，期盼外界能夠給予空間，讓生活保持過往的平靜日常。



【更多東森娛樂報導】

●小杰捲閃兵被抓！小煜首露面 揭團體現況：蠻遺憾的

●胡瓜錄影爆衝突！怒嗆曾國城「還有臉待在電視圈」慘淪翻車現場

●才爆開房排球男神當小三！河北彩伽「張嘴私照」被流出

