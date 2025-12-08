小煜5年婚早亮紅燈！嫩妻曾離家出走整夜未歸 情變關鍵原因曝光

小煜宣布和言言離婚。翻攝IG@yangchiyu

40歲藝人小煜（楊奇煜）2020年娶回小7歲的護理師老婆言言，甜喊：「我是她的人，她是我的女王！」然而5年婚姻在長期照顧病兒，幾乎全年無休的壓力下逐漸變調。兩人為大兒子的蠶豆症、嚴重異位性皮膚炎與多項早療課程奔波，小煜曾透露所有排練與工作都被孩子治療時程綁死，身心壓力早已超出負荷，親友間甚至傳出「小煜愛玩、可能越界」的流言，也讓言言漸漸心力交瘁。

病兒壓力壓垮婚姻 小煜、言言心力交瘁

夫妻倆育有兩子，原本一家四口和樂融融，但孩子出生後的接連健康問題，加上育兒與工作分配不均，使兩人常因疲憊爆發爭吵，今年5月，小煜曾透露言言自嘲像「單親媽媽」，但仍默默支持他工作、努力把家顧好，然而兩人曾因壓力罹患產後憂鬱，在情緒失控時衝動提過「離婚」。

育兒分工失衡爆爭吵 言言曾負氣離家出走

小煜過去就坦言婚姻經營不易，2024年曾因他重返歌手身分投入EP製作，言言在育兒壓力下難以適應，兩人激烈爭吵讓言言一度離家出走，婚姻亮起紅燈，當時小煜主動道歉，兩人成功修補關係，但如今仍無法一起走到最後，兩人的脾氣都很大，甚至連為了誰要去後車廂拿嬰兒車都能吵到互飆、說離就離，婚姻裂痕逐漸擴大。

小煜證實9月已離婚 盼以家人角色陪伴孩子

小煜今（8日）無預警宣布與言言和平離婚，透露兩人經過多次溝通，已於9月正式辦理，他強調過程沒有撕裂與怨懟，雙方帶著感謝與祝福放彼此前行，「雖然身分改變，但我們仍會以家人的方式陪伴孩子。」並呼籲外界給予空間，他感性表示，長時間相處讓兩人學會放下執著，以更柔軟的方式面對人生，有些故事不是結束，而是換一種形式陪伴前行。



