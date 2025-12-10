小煜5年婚玩完！同劇演員方宥心嘆「看新聞才知」 自爆不想生小孩

方宥心出席《那張照片裡的我們》媒體試片，被問到小煜離婚一事，嘆家家有本難念的經。(記者胡舜翔攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕「棒棒堂」小煜在本月8日宣布離婚，結束與護理師老婆結束5年婚姻，與他合作舞台劇的方宥心今天(10日)出席台韓電影《那張照片裡的我們》媒體試片，感嘆家家有本難念的經，希望外界給兩人一點時間。

對於小煜離婚，方宥心坦言是看到新聞才知道，宣布離婚當天，小煜沒有現身排練。方宥心認為，感情個事情、尤其是婚姻經營上，「家家有本難念的經，還是給他們一點時間吧。」

方宥心近來行程滿檔，除了一月有3部音樂劇在努力排練之外，她演出的電影《那張照片裡的我們》也即將在12月24日上映。她在片中飾演鳳英在父母期待下考進英文系，但因愛上美國人且懷孕，放棄大好前程。

廣告 廣告

方宥心在《那張照片裡的我們》飾演李沐的姊姊鳳英。(記者胡舜翔攝)

方宥心表示，自己跟鳳英很像的地方是，只要自己決定了，就不太喜歡聽別人的意見，不一樣的地方可能是鳳英有生小孩。方宥心在2023年跟王為登記結婚，表示自己完全沒有想生小孩，就算被催凍卵，至今也沒有行動。老公雖然想要有孩子，不過尊重方宥心的選擇，她也透露順其自然，如果懷了孕就是份禮物。

【看原文連結】

更多自由時報報導

小薰遭爆欠牙醫14萬治療費！總說「下次會付」 經紀人回應了

（獨家）女兒被爆淪小三 前主播吳中純怒斥抹黑

濱崎步再發聲！澳門演唱會遭粗暴取消 霸氣承諾「一定會再見面」

獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

