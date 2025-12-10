小煜5年婚變！被問「私下狀態」同劇方宥心說了

方宥心在《那張照片裡的我們》飾演李沐的姊姊鳳英。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）





男團棒棒堂成員小煜（楊奇煜）與妻子言言近日宣佈離婚，結束5年婚姻；與他合作舞台劇的女星方宥心今（10）日出席電影《那張照片裡的我們》記者會，坦言自己也是看新聞才知道離婚一事，感嘆道：「家家有本難念的經。」

方宥心表示，看到新聞才知道小煜離婚事件：「我也是看到新聞才知道，我就想說難怪他沒有排練（舞台劇），可能只有拍我們主要的舞蹈跟歌。」被問有私下關心對方嗎？她說覺得有點難：「尤其是大人的事情，我也是大人，我的意思是說感情的事情，尤其婚姻經營這件事情，我覺得家家有本難念的經，就給他們一點時間。」

方宥心在片中飾演李沐的姊姊鳳英，在父母期待下考進英文系，但因愛上美國人且懷孕，放棄大好前程，獨自生下小孩撫養。現實中她說媽媽有催她凍卵，但自己沒有想生小孩，雖然老公王為很想要小孩但也尊重她的意願。《那張照片裡的我們》12月24日聖誕跨年檔全台上映。



