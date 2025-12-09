小煜5年婚變！護理師前妻「恢單2個月29字曝現況」 一句話藏玄機

娛樂中心／林昀萱報導

「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）8日震撼宣布已在 9 月與護理師老婆言言簽字離婚，結束5年婚姻，讓外界相當震驚，更有網友挖出言言今年11月光棍節、恢單2個月的29字發文，疑似吐露離婚心聲。

小煜妻子言言曾受封最美護理師，更有「護理界佐佐木希」之稱，一直是網路上知名的正妹，外界大多以為他們夫妻恩愛，沒想到卻拋出離婚震撼彈。小煜8日發文證實婚變消息，「一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福」。

離婚消息傳出後，言言也在IG限動表示「謝謝大家的關心，我很感謝」，附上雙手合十符號。更有人發現早在1111光棍節、恢復單身2個月時，她的發文就洩端倪。當時言言寫下：「霧就像地上的雲，迷人於近，如我看不清的自己，在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔也學會消散」。她並祝福眾人光棍節快樂，結尾一句「花若盛開，蝴蝶自來」似乎早暗示婚姻觸礁，吐露真實心聲。

