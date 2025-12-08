小煜9月就離婚！隔月奪金鐘獎「哽咽告白兒子」：會一直陪著你長大

娛樂中心／綜合報導

「棒棒堂」小煜（楊奇煜）今（8）日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。回顧他10月以《來吧！哪裡怕》抱回金鐘獎「實境節目主持人獎」，致詞時忍不住哽咽告白兒子，充分展現愛家形象。豈料外界如今才得知，他早在當時就與前妻離婚，令人不勝唏噓。

小煜宣布離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜當時將獎座獻給4歲兒子Mujo，情緒激動喊話：「我知道你長大得比較慢，你以後可能會遇到困難、批評，但我會一直陪著你長大，絕對不要放棄自己，我愛你。」事後他受訪坦承兒子是特殊兒，目前正接受心理、音樂、職能等早療課程；親力親為照顧兒子的他，當時舞台劇排練演出都以配合兒子上課為主，多餘時間才會工作。

小煜（左2）奪下金鐘獎，在台上告白兒子「會一直陪著你長大」。（圖／三立電視）

今日小煜拋出離婚震撼彈，強調雙方平和地告別婚姻關係，未來將以家人形式支持對方，對於家人的愛同樣沒有改變，「讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。」

