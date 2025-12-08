小煜9月早已離婚 金鐘獲獎深情告白藏玄機！言言妥協簽保密協議

小煜10月獲金鐘獎，當時其實已經離婚。攝影組

「棒棒堂」近期接連深陷負面風波，未料今（8日）再傳震撼消息，向來形象暖男、顧家的小煜（楊奇煜）無預警宣布，已在 9 月與結婚 5 年的妻子言言「和平離婚」。週刊爆料，婚姻破裂的主因，除了長期育兒壓力外，更傳出男方疑似愛玩、行為越界，由於小煜是公眾人物，言言甚至簽下保密協議，原本打算將這段關係默默收場。

金鐘獲獎時已離婚 深情告白成最後體面

據《鏡週刊》報導，小煜今年以《來吧！哪裡怕》、《不在我的世界當勇者》雙料入圍金鐘獎，最終和棒棒堂兄弟一同奪下主持獎，他在台上哽咽說出：「你長大得比較慢，我永遠陪你。」獻給大兒子的深情告白，感動無數觀眾，接受媒體訪問時，談到妻子看到他的金鐘致詞感動落淚，還心疼表示：「老婆很辛苦。」並強調：「一家人雖然累，但看到孩子笑容就幸福。」然而其實當時他已經和言言離婚。

言言和小煜宣布離婚。翻攝IG@yangchiyu

本來保密到底 卻因小煜微醺鬆口曝光

據了解，小煜與言言簽字離婚後，一切低調處理，言言為了孩子與家人的隱私，也為顧及前夫藝人形象，選擇在協議上簽下保密條款，原打算沉默到底，令人意外的是，離婚傳聞最初反而不是由女方洩漏，而是小煜在一次聚會上喝得微醺，洩漏出端倪，讓友人察覺其中端倪，消息才逐漸流出。

小煜無預警宣布離婚 和言言以「家人」形式陪伴

小煜今日突然宣布已在9月與言言和平離婚，表示這是兩人多次溝通、沉澱後「帶著感謝與祝福」做出的決定，雖然不再是夫妻，但會以「家人」的形式共同陪伴孩子、維持良好關係，他也表示，這段歷程讓彼此學會放下與成長，「有些故事不是結束，只是換一種更舒服的方式相伴。」最後他呼籲外界給予空間，家庭相關問題將不再回應，並感謝粉絲一路支持。



