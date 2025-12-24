小熊維尼問世100週年 經典魅力跨世紀風靡全球

走起路來搖搖晃晃，身上穿著紅色衣服，最喜歡的東西是蜂蜜。

大家最熟悉的角色之一，就是小熊維尼。從這個角色1925年第一次問世以來，到現在已經整整100年。

最一開始，維尼是作者米恩在《倫敦晚報》上寫的兒童故事，描寫維尼因為貪吃蜂蜜，被蜜蜂追趕、甚至卡在洞裡的故事。

這篇故事是作者米恩為了當時5歲大的兒子寫，因此兒子克里斯多福．羅賓也成為故事裡的角色，和維尼一起在森林裡冒險。維尼的外型，是發想自作者米恩送給兒子的玩具小熊，名字則是取自當時在倫敦動物園一隻也叫做維尼的小黑熊。

廣告 廣告

劍橋大學兒童文學研究中心主任寇慈分析，「我認為這本書讓小朋友有共鳴的原因之一，是它的緊密溫馨，它發生在封閉的朋友圈中，小朋友面對的主要焦慮之一，就是世界變得好大，一切都好及時，太容易接觸到。」

1960年代，迪士尼取得小熊維尼系列童書的版權，並且重新製作成動畫，再次將風靡新一代的小朋友。小熊維尼的故事，重點往往不是道德意涵，而是更強調朋友之間互相扶持、彼此陪伴的情感。

皇家哈洛威學院兒童文學講師威斯特表示，「這些故事所做的不是要否定這些困難，而是想要表達，不管你是誰、是什麼樣子，你是受珍惜的、被愛的，你的朋友會陪在你身邊。」

而小熊維尼問世以來，也多次商品化，不但是龐大的商機，也成為全世界最知名的角色之一。無論是大人或是小朋友，都可以輕易感受到這隻黃色小熊的魅力。

卡地夫大學英國文學教授巴特勒直言，「我想維尼可能隨著時間會越來越被忘記，但還是會有很多死忠粉絲，只要我還活著，我就會是個粉絲。」