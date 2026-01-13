小熊維尼滿100周年！小七推80款獨家新品 反派貓貓「魯斯佛」也登場

【緯來新聞網】迪士尼經典角色「小熊維尼」滿100周年了！小熊維尼自1925年問世以來陪伴許多大小朋友成長，走起路來搖搖晃晃與愛吃蜂蜜的可愛形象深植人心，適逢百年紀念，超商7-ELEVEN全店集點活動自1月21日起再度推出「小熊維尼100周年百變特輯」活動，推出逾80款獨家商品，同場加映迪士尼最萌反派之一的貓貓「魯斯佛」，粉絲荷包準備好，帶回家蒐藏。

限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組。（圖／7-ELEVEN提供）

廣告 廣告

7-ELEVEN自1月21日起推出經典小熊維尼100周年百變特輯全店集點活動，這次以「精品3C」、「質感生活選物」及「時尚配件」為三大開發主軸。其中為了紀念100周年，特地推出「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」，除了有各種表情包的經典維尼外，還有跳跳虎、小豬等隨機組合衣服可搭配，當筆加價購299元/款，可以體會驚喜開箱樂趣；另外最適合小資上班族的「限量多功能手機鏡架」，可以放在桌上當作支架或鏡子，還附有惡趣味語錄，讓人會心一笑。

7-ELEVEN全店集點推出80款獨家療癒新品。（圖／7-ELEVEN提供）

此外，7-ELEVEN也為了臥室、客廳等居家生活場景推出「限量造型公仔鏡面時鐘」、「限量磁吸懸浮公仔燈」、「限量造型搖擺掛鐘」、「限量睡衣派對拍拍燈」等療癒商品，成為家中最萌的報時工具兼具擺設功能，更有「限量造型公仔茶几」，厚實質感大公仔是茶几也是擺飾，同時還有時下出遊最流行的「限量滑輪拖車購物袋」，收納可摺平不佔空間，大開口拿取容易，可依照多種情境使用。

最萌反派貓貓「魯斯佛」系列全店精品集點登場。（圖／7-ELEVEN提供）

除了小熊維尼之外，7-ELEVEN也自1月14日起全店推出最萌貓貓反派之一的「迪士尼魯斯佛系列」，經典的酷跩表情變成造型存錢筒、招財貓、造型絨毛卡套、坐姿絨毛玩偶等，新年到幫家裡增添擺飾新成員非魯斯佛莫屬。



7-ELEVEN也針對戶外出遊以及萌寵經濟推出「戶外摺疊拖車」、「戶外摺疊凳」、「雙層網格保冷袋」等吸睛用品，野餐攜帶用具超便利；冬日幫寵物寶貝換新年用品，首推「WIDEN寬寬碗」，不同造型以及前低後高的設計方便寵物食用、主子們最愛的藝術貓抓板，讓貓系日常更增添樂趣，最後冬日保暖不可少的寵物被，兩面皆是不同材質四季皆可用，免煩惱收納問題。

更多緯來新聞網報導

李帝勳最愛金大明當台灣導遊 《協商的技術》談首度合作印象深

婁峻碩、焦凡凡無預警換經紀人 IG親曝主因：信任破裂就分開