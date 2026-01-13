小熊維尼百變萌遍7-11 韓團成員變藍色小精靈

寒假即將開跑，超商與速食店推出全新療癒小物。7-ELEVEN於1月21日舉辦「經典小熊維尼100週年百變特輯全店集點活動」，超過80款商品上陣，同時聯名韓團SEVENTEEN與藍色小精靈，開發聯名烘焙包裝商品。OK超商OKCAFE新品「草莓戀乳雪露」即日上架，限時單杯69元。摩斯漢堡啟動招牌小燈箱與雞塊帆布袋加購活動，購買指定套餐加贈紅包袋。

7-ELEVEN小熊維尼集點活動於1月21日起跑，此次以「精品3C」、「質感生活選物」及「時尚配件」為開發主軸，提供80餘款商品集點換購，其中「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」可以為喜愛的角色穿上特別的新衣。另外，「迪士尼魯斯佛系列」集點專案即日展開，祭出造型存錢筒、招財貓、絨毛卡套……等，正適合過年使用。

同時攜手韓團SEVENTEEN與藍色小精靈，讓13位成員變身為可愛的藍色小精靈角色，並從1月21日起開賣獨家「SEVENTEEN | THE SMURFS」聯名甜點、烘焙包裝商品，包含牛奶麵包、藍莓戚風夾心蛋糕、延世大學起司蛋糕、巧克力虎皮蛋糕等。買就送「SEVENTEEN | THE SMURFS收藏貼紙」，共有30款等待粉絲蒐集。

OK超商強打草莓季，即日起銷售OKCAFE新飲品「草莓戀乳雪露」，將草莓果肉製成冰沙，鎖定喜歡水果系飲品的消費者，可同時享受酸甜滋味與乳香，還能吃到大粒草莓果肉。即日起至1月15日選購「草莓戀乳雪露」或長期熱銷飲品「楊枝甘露冰沙」，單杯特價69元。

摩斯漢堡新年設計2款專屬周邊商品，即日起於店內點購任一款商品，都能加價199元帶回「雞塊兄弟帆布袋」，大容量設計可以收納雨傘、餐盒、保溫瓶等隨身物品；1月下旬起加價88元即可入手「MOS Burger招牌小燈箱」。2月15日前選購「海老雙蝦堡」套餐、「柚香明太子海洋珍珠堡」套餐、新春雙人餐或全家餐贈馬年紅包袋。

