小熊維尼百變萌遍7-11 韓團成員變藍色小精靈
寒假即將開跑，超商與速食店推出全新療癒小物。7-ELEVEN於1月21日舉辦「經典小熊維尼100週年百變特輯全店集點活動」，超過80款商品上陣，同時聯名韓團SEVENTEEN與藍色小精靈，開發聯名烘焙包裝商品。OK超商OKCAFE新品「草莓戀乳雪露」即日上架，限時單杯69元。摩斯漢堡啟動招牌小燈箱與雞塊帆布袋加購活動，購買指定套餐加贈紅包袋。
7-ELEVEN小熊維尼集點活動於1月21日起跑，此次以「精品3C」、「質感生活選物」及「時尚配件」為開發主軸，提供80餘款商品集點換購，其中「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」可以為喜愛的角色穿上特別的新衣。另外，「迪士尼魯斯佛系列」集點專案即日展開，祭出造型存錢筒、招財貓、絨毛卡套……等，正適合過年使用。
同時攜手韓團SEVENTEEN與藍色小精靈，讓13位成員變身為可愛的藍色小精靈角色，並從1月21日起開賣獨家「SEVENTEEN | THE SMURFS」聯名甜點、烘焙包裝商品，包含牛奶麵包、藍莓戚風夾心蛋糕、延世大學起司蛋糕、巧克力虎皮蛋糕等。買就送「SEVENTEEN | THE SMURFS收藏貼紙」，共有30款等待粉絲蒐集。
OK超商強打草莓季，即日起銷售OKCAFE新飲品「草莓戀乳雪露」，將草莓果肉製成冰沙，鎖定喜歡水果系飲品的消費者，可同時享受酸甜滋味與乳香，還能吃到大粒草莓果肉。即日起至1月15日選購「草莓戀乳雪露」或長期熱銷飲品「楊枝甘露冰沙」，單杯特價69元。
摩斯漢堡新年設計2款專屬周邊商品，即日起於店內點購任一款商品，都能加價199元帶回「雞塊兄弟帆布袋」，大容量設計可以收納雨傘、餐盒、保溫瓶等隨身物品；1月下旬起加價88元即可入手「MOS Burger招牌小燈箱」。2月15日前選購「海老雙蝦堡」套餐、「柚香明太子海洋珍珠堡」套餐、新春雙人餐或全家餐贈馬年紅包袋。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
星巴克旗艦店開幕慶 ♥︎ 馬年限定週邊6折起，新春禮盒、質感好物甜甜價入手！
新的一年想讓生活更有儀式感？星巴克線上旗艦店盛大開幕慶～強勢來襲！不管你是想找最新的馬年限定幸運物、療癒身心的萌萌熊寶寶，還是春節拜年必備的體面禮盒，這次通通誠意下殺。精選8款市場最低價＋超狂折扣＋獨家滿額禮，從時尚配件到美味點心一次滿足，限時狂歡大降價，滿額最高享88折再送紅包袋，現在入手CP值最高，讓你的2026年充滿濃郁咖啡香與好運氣！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026馬年過年禮盒推薦：星巴克蛋捲65折、老協珍加碼送「Hello Kitty行李箱」、野生烏魚子限時88折、喜憨兒禮盒做公益...早鳥優惠最低36折！
2026馬年最受矚目的過年禮盒清單，「揪愛Mei」一次整理給你！從大品牌平價點心、顏值派的夢幻包裝，到結合公益理念的暖心之選、健康系的保健補給，各類話題夯品通通到齊，加上不少禮盒現在享早鳥優惠，快跟著這篇動動手指一鍵買齊，讓你省心省力聰明買。Yahoo夯好物 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
2026馬年紅色系行李箱X限時優惠：American Tourister限時下殺44折起、DESENO胖胖箱最高省8千...行李箱／前開式行李箱／客製化行李箱推薦
寒假即將到來，農曆春節出遊機會也多，旅行起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地。經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了多款春節超應景的紅色系行李箱，還有最低下探4折起的超值優惠，千萬別錯過！Yahoo精選購 ・ 11 小時前 ・ 13
星巴克年節禮盒有20多款！85℃賣紀念酒 CAMA CAFÉ首次推咖啡箱
各大咖啡品牌搶攻金馬年送禮商機！星巴克推出20多款常溫蛋糕/蛋捲/餅乾/巧克力/堅果/米果/肉乾/咖啡等禮盒，還有10張一本星巴克飲料券可選擇，再送金馬年紅包袋；85℃推出9款年節禮盒，首推「肉鬆麻糬酥餅禮盒」經典好吃，另有一路發長條蛋糕、媽祖酒廠建廠70周年紀念酒可選擇；CAMA CAFÉ「御節咖啡重箱」春節禮盒，三層禮盒各有獨特風味的咖啡包。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
開工咖啡優惠！ 7-11、星巴克「買一送一」 全家拿鐵第2杯10元
開工咖啡優惠！ 7-11、星巴克「買一送一」 全家拿鐵第2杯10元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
每月14號的浪漫～2/14情人節禮物推薦：CASETiFY動物方城市2手機殼、村上隆配件盲盒、情侶客製似顏繪｜揪愛Mei推好物
今年情人節強碰農曆年假，想要送禮得提前好好規劃，但是你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節的禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷情人節禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發表留言
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2026年1月減價區限時低至2折/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區產品最平低至2折，LOEWE手袋折後低至$5,490、TOD'S皮鞋低至3折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發表留言
瞄準內科大直聚落 以日式職人精神搶攻高端市場，日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer台北市首店重磅開幕！全台門市感恩回饋會員點數好禮送
日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市，202年進軍台北市打造內湖旗艦店！全新旗艦門市不僅象徵著捷博 (7831) 展店的階段性成果、完成六都版圖佈局，更是標誌品牌於日本創立滿40周年，日本總部KeePer技研社長賀來聡介更是特地來台見證。開幕記者會上董事長彭仕邦除了對於這一年來籌畫展店的同仁表達感謝之意，更宣布推出兩大全新產業創新「電子工單系統」、「會員制度」，將科技導入店鋪施作流程，使顧客消費體驗更加順暢，同時透過會員數據累積，精準掌握台灣各地區消費者趨勢，引領汽車美容邁向下一階段的產業再升級！歡慶台北內湖旗艦店全新重磅開幕，現在綁定LINE官方帳號完成註冊即贈100點會員點數；全台門市鍍膜消費最高享點數5% 回饋、洗車及其他服務享點數1%回饋，內湖旗艦店額外加碼點數雙倍送！歲末年終之際，不妨帶著愛車來KeePer享受純正日本職人精神的汽車美容服務。 KeePer瞄準內科高端消費潛力 北市首店打造旗艦寬敞空間 標誌品牌40周年海外市場新里程 內湖科技園區新商辦大樓林立吸引諸多企業總部進駐，伴隨科技產業聚落形成的高端消費市場，Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 151
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 16
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 37
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 39
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 67
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 12
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 27
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 16 小時前 ・ 1