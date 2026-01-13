小熊維尼100周年！80款療癒新品7-ELEVEN獨家開搶

記者李鴻典／台北報導

小熊維尼自1925年問世以來陪伴許多大小朋友成長，走起路來搖搖晃晃與愛吃蜂蜜的可愛形象深植人心，適逢百年紀念，7-ELEVEN全店集點活動自1月21日起再度推出「小熊維尼100周年百變特輯」活動，推出逾80款獨家商品，同場加映迪士尼最萌反派之一的貓貓「魯斯佛」，粉絲荷包準備好了沒？

7-ELEVEN全店集點推出80款小熊維尼獨家療癒新品。（圖／品牌業者提供）

最萌反派貓貓「魯斯佛」系列全店精品集點登場。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN這次以「精品3C」、「質感生活選物」及「時尚配件」為三大開發主軸。其中為了紀念100周年，特地推出「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」，除了有各種表情包的經典維尼外，還有跳跳虎、小豬等隨機組合衣服可搭配，當筆加價購299元/款，可以體會驚喜開箱樂趣；另外最適合小資上班族的「限量多功能手機鏡架」，可以放在桌上當作支架或鏡子，還附有惡趣味語錄，讓人會心一笑。

廣告 廣告

限量多功能手機鏡架(共4款，隨機)。（圖／品牌業者提供）

限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組(共5款布偶5款衣服隨機組合)。（圖／品牌業者提供）

此外，也為了臥室、客廳等居家生活場景推出「限量造型公仔鏡面時鐘」、「限量磁吸懸浮公仔燈」、「限量造型搖擺掛鐘」、「限量睡衣派對拍拍燈」等療癒商品，成為家中最萌的報時工具兼具擺設功能，更有「限量造型公仔茶几」，厚實質感大公仔是茶几也是擺飾，同時還有時下出遊最流行的「限量滑輪拖車購物袋」，收納可摺平不佔空間，大開口拿取容易，可依照多種情境使用。

限量兩件式雨衣與安全帽。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN也自1月14日起全店推出最萌貓貓反派之一的「迪士尼魯斯佛系列」，經典的酷跩表情變成造型存錢筒、招財貓、造型絨毛卡套、坐姿絨毛玩偶等，新年到幫家裡增添擺飾新成員非魯斯佛莫屬。

「魯斯佛」系列全店精品集點登場。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN並針對戶外出遊以及萌寵經濟推出「戶外摺疊拖車」、「戶外摺疊凳」、「雙層網格保冷袋」等吸睛用品，野餐攜帶用具超便利；冬日幫寵物寶貝換新年用品，首推「WIDEN寬寬碗」，不同造型以及前低後高的設計方便寵物食用、主子們最愛的藝術貓抓板，讓貓系日常更增添樂趣，最後冬日保暖不可少的寵物被，兩面皆是不同材質四季皆可用，免煩惱收納問題。

2026新年開始，接下來就是農曆春節了，一大桌年菜、全家開心吃飽飽，絕對是新年裡最讓人期待的一餐！家庭群組中「除夕吃什麼？」成了最熱門也最令人頭痛的話題。根據網路調查，除夕餐桌上必吃菜色不外乎佛跳牆、米糕、蹄膀、火鍋或雞湯，然而，隨著家庭結構改變，加上現代人工作忙碌，團圓飯如何能輕鬆準備又吃得充滿儀式感，成了過年掌廚的人最想解決的頭號問題，桂冠窩廚房總監Sabrina建議能簡單復熱、快速上桌、選擇又多的冷凍年菜是個好選擇，「時間有限的狀況下，利用外送、電商平台聰明採購，省時又省力，只要將冷凍菜上桌前加點擺盤小巧思，不僅待客體面，自家想臨時加菜也很方便。」

小份量年菜疊加組合成為大份量菜餚。（圖／品牌業者提供）

PChome 24h購物瞄準春節圍爐商機，即日起推出「臻選年宴」過年選購專區，全站囊括圍爐年菜、頂級生鮮及年節伴手禮等豐富選擇。PChome 24h購物同步祭出多重年節優惠，即日起至1/31，精選年菜85折起，食品指定商品單筆滿99元登記抽市價25,800元「煌隆壹台錢黃金條塊」、滿2,888元登記送500 P幣等優惠狂享禮，一同試試馬年好運新手氣。

PChome 24h購物即日起推出「臻選年宴」過年選購專區。（圖／品牌業者提供）

馬上就要過年了，家家戶戶開始動員大掃除！即日起至2月3日止，巷口美廉社推出「馬」上大掃除，從居家清潔用品到日常紙品一次備齊，凡家庭清潔用品、紙品消費滿588元即可現折50元。

美廉社家庭清潔及紙品商品滿額享現折。（圖／品牌業者提供）

「白蘭4X極淨酵素抗病毒洗衣球」（18顆裝）、「白蘭香氛洗衣球 純淨白麝香」（230g）、「熊寶貝多效護衣芳香豆補充包」（300ml）現在任兩件只要199元；美廉社自有品牌「Simple Life噴槍清潔劑（廚房/浴室）」（600ml）任兩件98元！全新包裝亮相的「Simple Life兩層抽取式衛生紙」（150抽*8包）兩件210元。

美廉社家庭清潔及紙品商品滿額享現折。（圖／品牌業者提供）

看準2026年新的一年開始，令人興奮的新作動畫也在一月陸續開播，全台最大ACGE交易平台露天市集推出全新主題活動 「2026最強動漫異次元對決」，為紀念神級作品《七龍珠》迎來 40 週年帶來回憶殺，另集結動漫強作《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》、《葬送的芙莉蓮》第二季、《【我推的孩子】》第三季等限定周邊，除限量模型、公仔與卡牌的現貨商品，露天市集也同步規劃在「一抽露魂」一番賞服務中，讓消費者能在線上抽賞四大人氣動漫的限定周邊。

露天市集活動期間與「七龍珠英雄崛起－台北」特展合作加碼買七龍珠指定周邊商品單筆滿3千送展覽門票一張。（圖／品牌業者提供）

活動期間推出「預購專區」，提前開放尚未發售的新款模型與收藏玩具。即日起至1/22前在露天市集「2026最強動漫異次元對決」策展活動消費滿1千5送露幣60元；全站訂單累積滿5千元再送180元折扣碼；活動期間每周三到露天買玩具公仔，不限消費金額送30點，可免費玩一抽露魂一次。亦與「七龍珠英雄崛起－台北」特展合作加碼買七龍珠指定周邊商品單筆滿3千送展覽門票一張。

台灣群眾集資平台嘖嘖宣布，已於2025年底完成對 IP 商業化平台 Fandora Shop 的併購。此次併購，象徵嘖嘖正式將原創內容與 IP 經濟納入長期發展的核心戰略，併購後預計挹注平台資源與群眾集資的市場驗證能力，結合 Fandora 在粉絲經營、IP 商品化企劃與長線變現機制上的實務經驗，讓原創不只停留在一次性的集資成功，而能被持續支持、穩定經營，並形成可複製的商業化路徑；同時，未來也期待能逐步拓展與海外優質 IP 的合作可能，擴大台灣內容與 IP 產業的影響力。

嘖嘖群眾集資平台宣布併購 Fandora Shop（左嘖嘖共同創辦人徐震、右 Fandora 共同創辦人陳勁宇）。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

粉絲必衝！拉亞漢堡聯手《葬送的芙莉蓮》夢幻聯動

IKEA熱銷TOP10！「這支」蟬聯多年冠軍 鯊魚玩偶才第5名

星巴克年節禮盒有20多款！85℃賣紀念酒 CAMA CAFÉ首次推咖啡箱

雷虎提告！486曝官司地獄：可能破產、坐牢…Cheap這下沒死也半條命！

