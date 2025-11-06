小熊走錯門！ 誤闖日本青森村公所 狂撞大門亂竄

青森縣西目屋村的村公所，日前出現熊出沒。 （圖／翻攝自pixabay）





日本東北「熊出沒」警報，再升級。青森縣西目屋村的村公所，日前突然出現一隻體長約50公分的小黑熊，闖入玄關，來回亂竄，甚至多次猛撞自動門玻璃，所幸小熊最後自行逃回戶外，所幸沒有造成傷害。

一隻小熊誤闖大樓，焦躁地在大門口跑來跑去，還多次直接撞上自動玻璃門，從門內衝到門外又再衝回玄關，最後才找到出口逃回戶外。

事發在青森縣西目屋村，這隻約50公分長的小黑熊，突然出現在村公所前，甚至一度猛烈撞擊大門，員工聽見聲響後趕緊出來查看，所幸沒有人受傷。

日本東北地區「熊害」問題持續升級，秋田縣前幾天又傳出熊襲人事件，今年累計遭到熊攻擊受傷的民眾，已經攀升到60人。

日本防衛大臣小泉進次郎：「為了守護國民生命與生活，考量此次事態的特殊性，將在秋田縣實施運輸等必要支援。」

日本陸上自衛隊與秋田縣政府正式簽約，派遣部隊將投入後方支援任務，協助運送箱型捕獸籠器材與物資，而實際捕捉作業，還是會由地方獵友會等，第一線人員負責。

