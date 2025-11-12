小熊闖入日本花卷機場 跑道關閉、航班暫停
[NOWnews今日新聞] 日本熊出沒事件頻傳，甚至連機場都傳出因為野熊闖入而影響到航班的事件。岩手縣花卷機場在12日下午發生野生熊隻闖入停機坪的事件，機場隨即關閉跑道，並且暫停航班起降。目前跑道已經重新開放。
綜合日本放送協會（NHK）、岩手めんこいテレビ、朝日新聞等日媒報導，在當地時間12日下午1時5分左右，花卷機場內發現有一隻小熊出沒，從停機坪跑向飛機跑道，隨後消失。
花卷機場事務所隨即在下午1時10分左右將跑道關閉，並且暫停航班起降。在關閉跑道之後，警方和機場人員隨後在機場內巡邏搜尋小熊，但仍未找到。
目前在確認安全之後，花卷機場於2時30分左右重新開放跑道，各個航班也恢復起降。
這起事件造成2個從花卷機場出發的航班起飛時間延誤，此外飛抵花卷機場的航班也傳出受到影響。所幸沒有傳出人員傷亡。
