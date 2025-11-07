小狗跌落3米深水溝！ 清水警與大學生黑暗中聯手救援

〔記者歐素美／台中報導〕1隻小狗掉落3公尺深的大排水溝，不時發出悲鳴，民眾6日凌晨發現報警，熱心大學生行經協助救援，台中市清水警分局明秀派出所副所長甘致宇、警員蔣承志獲報趕到現場，警民合作，成功救出受困的小狗。

本月6日凌晨1時20分，1名民眾經過沙鹿區龍山路時，聽見路旁大排水溝不時發出微弱悲鳴聲，由於地處偏僻且燈光昏暗，民眾心裡雖覺得毛毛的，還是好奇往水溝一探，竟發現深約3公尺的大排水溝中，隱約看見1隻白色小狗，半身泡在水中，趕緊向警方報案請求協助。

正巧4名愛狗的大學生經過，眾人準備好梯子正嘗試進行救援時，發現大排溝昏暗無燈光，在缺乏照明設備的情況下，不敢冒然下去救援，正苦思如何解救時，聞迅趕到的員警，立即開啓巡邏警示燈及使用強力手電筒照明，並協助架好梯子，2名大學生自告奮勇下去救援，起初，小狗有些掙扎，但可能餓到無力逃脫，大學生將牠抱起，並由警方協助接應成功救出小狗， 一名大學生主動表示願意小狗帶回照顧及餵養，並帶往醫院檢查及掃描有無晶片。

明秀派出所所長楊勝傑表示，警方除肩負維護治安與交通安全任務外，對於民眾或動物生命安全同樣高度重視。此次警方除積極協助，不僅避免民眾涉險，更成功救援毛小孩，充分展現警民合作精神。

