小王子法國出版80週年特展 感受生活中的細微情感

記者劉昕翊／臺北報導

《小王子法國出版80週年呈獻－星空の軌跡》即日起至2月15日，在「陋室五月 Zu & Pi」登場，共陳展32件藝術家Steven Choi持續發展的「小王子」系列作品，涵蓋平面及立體雕塑，邀請觀眾在觀看與行走之間，重新感受生活中細微卻深刻的情感層次。

Steven Choi為全球首位獲《小王子》原作者聖修伯里遺產管理單位「法國聖修伯里遺產管理委員會（POMASE）」官方授權，重新繪製《小王子》繪本並創作續集的華人藝術家，其主理的藝術空間「陋室五月 Zu & Pi」日前在臺北正式開幕，首檔展覽《小王子法國出版80週年呈獻－星空の軌跡》以其持續發展多年的「小王子」系列作品為主軸，回望自《小王子生命之旅》系列首展以來，橫跨5年的創作軌跡。

在《小王子法國出版80週年呈獻－星空の軌跡》中，不僅陳展《我只在乎你》、《琉璃の月》、《每道別人的星光》、《永遠的微笑》等平面畫作及素描，更首次公開展出《小王子》系列最具代表性的立體雕塑作品《說好不哭》，60公分高的雕塑以細膩造型呈現角色精神，展現藝術家將平面插畫轉化為立體創作的能量。豐富展品為Steven Choi梳理過去在不同地域移動、相遇與離散之間所累積的風景與情感，將難以言說的生命經驗轉化為作品，如繁星般鋪展於空間之中，記錄盛開、凋零，以及雨後的新生。

此外，Steven2年前即曾於「台北101双融域AMBI SPACE ONE」舉辦沉浸式光影繪本展，帶領觀眾展開一段療癒而詩意的觀看體驗，而相較於當時的大型沉浸式呈現，此次在展場中重新設計的《小王子》光影作品，則回到更親密的空間尺度，由畫師親自為畫廊量身構思空間、影像與聲音的節奏，使光影成為引導觀眾進入展覽敘事的第一道門，邀請觀眾走進空間，在日常之中重新找回感受生活的節奏與溫度。

《小王子法國出版80週年呈獻－星空の軌跡》即日起至2月15日，在「陋室五月 Zu & Pi」登場，共陳展32件藝術家Steven Choi持續發展的「小王子」系列作品。（記者劉昕翊攝）

在《小王子法國出版80週年呈獻－星空の軌跡》中，陳展《琉璃の月》作品。（記者劉昕翊攝）

展覽以Steven Choi持續發展多年的「小王子」系列作品為主軸，回望自《小王子生命之旅》系列首展以來，橫跨5年的創作軌跡。（記者劉昕翊攝）

《說好不哭》60公分高的雕塑以細膩造型呈現角色精神，展現藝術家將平面插畫轉化為立體創作的能量。（記者劉昕翊攝）

展場中重新設計的《小王子》光影作品由畫師親自為畫廊量身構思空間、影像與聲音的節奏，使光影成為引導觀眾進入展覽敘事的第一道門。（記者劉昕翊攝）