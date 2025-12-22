小王扶正！福原愛挺巨大孕肚宣布二婚橫濱男 江宏傑回應了

【緯來新聞網】日本前桌球國手福原愛於2021年爆出婚外情，和「橫濱男」不倫戀、結束與台灣桌球選手江宏傑5年婚姻後，跨國官司直到2024年3月才正式落幕。近日，她挺著孕肚接受日本媒體訪問，證實已和「橫濱男」於今年夏天修成正果，同時迎來人生第三胎。江宏傑則回應：「祝福。」

福原愛宣布再婚且懷孕。（圖／翻攝福原愛臉書）

37歲福原愛當年因婚外情形象大受打擊，結束婚姻後返回日本，轉而經營自媒體，將事業重心逐漸移往中國，拍攝短影音、經營社群，與粉絲互動。根據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛親口證實與一路相伴的「A先生」在今年夏天登記結婚。她坦言，當初交往時從未想過會再婚，對於如今的發展「連自己都感到驚訝」，開心表示：「能為我們的家庭迎接新的生命，我真的很高興。」



福原愛和前夫江宏傑育有2小孩，懷第三胎還是有點緊張，「這是我第一次在日本生產，醫院和台灣的完全不同，所以我有點不知所措」。江宏傑則簡潔有力回覆：「祝福。」

廣告 廣告

福原愛孕肚巨大。（圖／翻攝《女性SEVEN》）

更多緯來新聞網報導

金曲36／張清芳飆歌王呂世軒「快走一點」 網轟：超沒禮貌

靠《阿叔》片尾曲累積500萬流量！陳佩賢宣布舉辦個人專場