小王爽啪殯葬人妻…探索「1時段容易高潮」二寶爸慘戴綠帽！衝摩鐵抓姦

記者陳弘逸／高雄報導

高雄從事殯葬業的夫妻，婚後10年育有2名未成年子女；未料丈夫小綠（化名）去年發現，妻子小花（化名）跟小王大壯（化名）偷情，手機定位還被發現在汽車旅館，甚至衝上前砸車，打人；還抓包雙方私下對話，提及「中午過後做的時候就比較容易高潮」等性暗示內容，小綠不服，憤而提告妻子、小王，獲賠20萬元。

判決指出，男子小綠（化名）跟同為殯葬業的女子小花（化名）於2014年8月8日結婚，育有2名未成年子女；婚後10年，女方因工作認識小王大壯（化名），妻子經常不知所蹤，被發現2人私下過從甚密，丈夫還發現她手機定位在汽車旅館，衝現場抓姦，還憤而攔車、砸車，打傷小王。

小綠還發現，妻子跟小王私下對話提及「我這個人很真實，如果真的是做起來不舒服或者是很累，一直沒有高潮的話，我會跟你說休息一下或者是今天先休息」、「對待這份感情一直非常小心」、「中午過後做的時候就比較容易高潮」。

小綠認為，兩人已超越一般男女分際，兩人被抓包，曾保證不再連絡，卻繼續發展婚外情，還被發現2人在病床邊手牽手緊緊相依，讓男方身心俱疲飽受折磨，憤而提告妻子、小王求償200萬元。

小花則主張，未同意小綠安裝手機定位APP，侵害隱私權，至於在病床上牽手，是因為身體不適需要餐服，跟大壯只是朋友關係，是丈夫長期爭吵，造成她精神衰弱無法正常工作、生活，導致婚姻無法為繼而離婚，主張駁回告訴。

綜合相關證據，法官認為小花跟大壯的互動，如同熱戀中情侶般親密對話，顯已逾越男女一般社交行為。

審酌小綠大學肄業，現經營汽車保修廠、生命事業，每月收入約7至8萬元，名下有房地各1筆，汽車2輛、重型機車2輛；妻子小花高職畢業，從事殯葬業，月收入約3萬元，名下無不動產，有3輛汽車；大壯從事臨時工，每月收入約2萬7400元，名下無不動產，有1輛汽車、投資數筆。

法院考量雙方，身分、地位、資力、經濟情況；審理後，認小花跟大壯應賠償小綠非財產損害，20萬元，全案可上訴。

