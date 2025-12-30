「小王硬得很快、讓她很有自信」 殯葬業老闆娘偷情慘了

〔記者鮑建信／高雄報導〕從事殯葬業李姓老闆娘偷情小王方男，被其夫在她手機安裝APP查獲，請求精神撫慰金，橋頭地院勘驗LINE內容，「我覺得你有一個厲害的地方就是硬得很快」等鹹濕對話，判決2人連帶賠償20萬元。

據了解，2024年間，李婦因殯葬工作認識方姓男子後，經常藉故不知所蹤。同月8月間，其夫阿國(化名)發現被告2人曖昧的LINE對話紀錄，於是在隔月間，追隨她手機定位在澄清湖附近汽車旅館發現方男的車輛。

廣告 廣告

阿國為挽回婚姻，與被告等人溝通後，方男允諾不會再跟李婦聯絡接觸，不料2人卻藕斷絲連，憤而要求賠償200萬元精神撫慰金。

被告李婦等人則說，其夫偷裝手機定位APP，且取得對話紀錄亦未經其同意，沒有證據能力，並強調，2人交往沒有發生性關係，拒絕賠償。

橋頭地院調查，據被告2人對話紀錄，如「我覺得你有一個很厲害的地方就是硬的很快」、「你真的在這方面讓我很多自信」、「你下面又都會偷吸」等，認定確有嘿咻行為，判決賠償20萬元，仍可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

台南55歲男朝59歲女友潑酸後自殘傷重不治 女送醫治療

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

拚手氣！12/30 大樂透、今彩539開獎啦

