「小王」不滿被分手當街殺女友 國民法官判處無期徒刑 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

男子宿世新與蔡姓女子曾是情侶，分手多年後再取得聯繫，已婚的蔡女仍與宿發展婚外情，宿世新不滿交往逾一年的蔡提分手，去年11月在台北市內湖區瑞光路當街持刀猛刺蔡女致死，士林地檢署依殺人罪起訴。士林地院國民法官法庭今（19）日判宿世新無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

士院判決指出，宿世新前因不滿蔡姓死者要求分手，於113年11月25日上午，前往死者位於台北市內湖區瑞光路工作地點，至樓下騎樓旁之花圃處交談，不料發生爭執後，被告竟趁死者起身時，自褲子口袋取出彈簧刀，將死者推往騎樓牆壁後，接連正面刺了數刀，其中一刀位於右乳房上緣，刺中右心房。

另有一刀位於上腹稍左處，刺穿肝臟左葉，此時死者勉強重新站立離開牆壁，被告卻再次將死者推倒在花圃處，從後面刺了數刀，其中一刀位於中背部偏右處，進入右胸腔，右下肺葉有刺傷痕跡。

一刀則位於左下背部處，刺穿左腎，傷及第二節腰椎左側，致死者無法起身，雖馬上送往醫院急救，仍於同日晚間，因前述多處銳器傷（合計19道）造成大量內與外出血，導致出血性休克死亡。

國民法官法庭認為，檢視相關證據後，認為被告持具高殺傷力之兇器，執意對死者猛烈、兇殘攻擊，被告上開行為，確係出於對死者之殺人故意，成立刑法第271條第1項之殺人罪，並於考量刑法第57條各款之量刑因子後，量處被告無期徒刑，及宣告褫奪公權終身、沒收扣案之彈簧刀。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

