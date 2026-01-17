小珍妮佛被嫌不夠美錯失角色

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（小珍妮佛）近日在訪談中指出，她確信自己當年錯過名導昆汀塔倫提諾執導《從前，有個好萊塢》的演出機會，因網路上批評她「不夠漂亮」，不適合演出60年代的影星莎朗蒂，該角色由瑪格羅比演出。

珍妮佛勞倫斯近期上節目受訪，當時主持人請她列出想要合作的影人清單，並且提到昆汀塔倫提諾曾說過想與她合作；珍妮佛勞倫斯說，昆汀確實曾希望她可以演《從前，有個好萊塢》的角色，但最終合作卻因網友的評論而破局，「每個人都說『她不夠漂亮，不能扮演莎朗蒂』，我很確信這是真的。」隨後她也自嘲：「也可能他根本沒考慮讓我演這個角色吧，大家只想說我醜。」

事實上，莎朗蒂的妹妹戴普拉曾在2017年受訪時提到，瑪格羅比是飾演她姊姊的最佳選擇，「珍妮佛勞倫斯和瑪格羅比都是非常有成就的演員，但不得不說，我的選擇是瑪格，並不是說我反對她，而是她只是不夠漂亮。說這話很可怕，但我有我的標準。」

昆汀塔倫提諾也曾在2021年表示，他考慮在《從前，有個好萊塢》讓珍妮佛勞倫斯扮演另一個角色麗奈特弗洛姆，不過最後選擇讓達科塔芬妮演出。他解釋，珍妮佛勞倫斯看過劇本，兩人聊過，但仍沒合作成功。