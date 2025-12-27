小琉球交通船駕駛大不易! 無倒車雷達考驗船長技術

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東離島小琉球，在近幾年來成為國旅的熱門景點，每到連假總是有上萬上人登島，靠得都是船運。交通船行駛在大海上看似容易，但船隻不比車輛，沒有倒車雷達等設備，靠港時必須靠五名船員前後看顧，避免撞上碼頭。





東琉線目前有四家航運公司聯營，平常每天有近30趟船班，到了假日會爆增到近100趟。（圖／民視新聞）

屏東東港到小琉球之間的交通船，每到颱風前夕都會上新聞，因為宛如海盜船般的身影，總是令遊客驚聲尖叫。但頂著大浪前行，不是耍酷，而是必須這麼做。東琉線交通船船長方祺翔：「如果沒有頂讓開的話，如果浪從旁邊打的話，反而船容易翻倒，遊客也不舒服容易暈船。」小琉球在近幾年來成了國旅的熱門景點，每到連假幾乎都有萬人登島，近三年造訪小琉球的人數都逼近150萬人。目前有四家航運公司聯營，平常日時，每天有近30趟船班，到了假日，尤其連假，就會爆增，加班到近100趟，可說是十分忙碌。東琉線航運公司經理冀慶生：「船員通通都是要經過，專業學業上的完成，以及各種國家所認證的受訓，有國家發給的證照。」

船隻靠港時，頭首的水手得先把纜繩拋出去，精準的套在碼頭邊的石樁上，這樣的功力可是歷年累月累積下來的。（圖／民視新聞）

船上除了船長之外，還有四名船員，都領有國家證照才能在船上工作，各司其職。在茫茫大海中行駛看似簡單，但船隻畢竟不比車輛，沒有倒車雷達，船體也大得多，船長在駕駛艙內，看不到左右兩側和後方，就只能靠船員用對講機聯繫。船員：「現在距離岸上五公尺。」尤其船隻靠港時，最容易發生碰撞。纜繩拋出去，精準的套在碼頭邊的石樁上，這樣的功力可是歷年累月累積下來的。船隻靠泊得先把船頭用纜繩固定住，船尾才能甩進來，再牢牢固定住，方便遊客上下船隻。東琉線交通船機匠李典霖：「每天都會再練習，也會有沒拋進去的時候，但比較不常」，記者也好奇若是去夜市套圈圈會不會很厲害？李典霖笑說，「那個不一樣。」遊客開心出遊，每一趟的航行的平安，都是背後工作人員的付出。













