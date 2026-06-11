小琉球今年204隻陸蟹遭路殺 避免再成「蟹餅」封路82天

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鵬管處從11日起至8月31日止，為期82天在美人路段封路3小時護蟹。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣離島小琉球每年5月至10月間，便迎來大量陸蟹媽媽抱卵過馬路奔向大海釋幼的季節，但也因是當地旅遊旺季，所以陸蟹常遭路殺變「蟹餅」，今年截至5月31日，已有204隻陸蟹遭路殺，為此，鵬管處從11日起至8月31日止，為期82天在美人路段封路3小時護蟹。

鵬管處指出，據常年觀察，環島公路上常有遭路殺的「蟹餅」，依陸蟹志工提供的數據顯示，去年統計發現「蟹餅」的路段為環島公路的落日段有629隻、山豬溝段有585隻、以及美人段537隻，這三處最多。

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鵬管處從11日起至8月31日止，為期82天在美人路段封路3小時護蟹。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

不過，鵬管處也表示，志工成功守護陸蟹過馬路也有1240隻，而今年截至5月31日止，全島陸蟹遭路殺事件累計已有204隻，因此保護行動刻不容緩。

鵬管處從11日起至8月31日止，為期82天在美人路段封路3小時護蟹。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

為此，鵬管處特別與在地協會、陸蟹志工合作，從11日起至8月31日止，每天晚上7點至10點在美人路段約1200公尺封路護蟹，但也考量因逢梅雨季節，時有偶發性豪大雨或遇颱風來襲，因此在幫助陸蟹的同時，也須顧及管制人員安全及辛勞，所以屆時將彈性調整出勤時間。

鵬管處呼籲，請在地居民、導覽人員及遊客共同響應，以「徒步」代替騎車開車，親身參與這項低碳、環保且對生態環境友善的守護行動。

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