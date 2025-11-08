小琉球今辦「小島野台」演唱會 因應颱風週一午後起船班停航

小琉球航班將於週一午後起進行停航。(資料照，記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕把握颱風來襲前最後機會到小琉球聽演唱會！屏東縣政府今天晚間將在小琉球航空站的停機坪舉辦「小島野台」演唱會，金曲歌王蕭煌奇將領銜登台。演唱會過後，小琉球因為鳳凰颱風的侵襲，已有船班宣布將於週一午後停航。

預估交通船至少停航至週三

小琉球今年旺季不旺，因為七月颱風的緣故，許多遊客將旅程往淡季延期，本週末小島就湧進大量人潮，加上還有許多樂迷衝著音樂會而來，碼頭一度塞得水洩不通，出現了「淡季不淡」的情形。

廣告 廣告

鳳凰颱風來勢洶洶，從路徑而言，小琉球可說是首當其衝，對往返的交通輪來說，勢必要停航，因此，今天就有交通輪公司宣布於週一午後起就要停航，淡季雖然延後，但如今鳳凰颱風也成為正式進入淡季的起點。

目前屏東往返琉球航線共有5家廠商，預估從週一午後停航後，要至少再停航週二、週三兩天，但往常還有「颱風尾」所帶進的長浪，週四是否停航仍待屆時進一步評估。

小琉球本週人潮驚人。(記者陳彥廷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部

「鳳凰變更大顆」了！颱風論壇：11月有這種東西真是見鬼

鳳凰颱風持續增強侵台機率高！氣象粉專曝南北風雨影響時程

