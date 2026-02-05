小琉球住宿踩雷！ 衛生紙受潮、飲水機生鏽

有民眾到小琉球旅遊住宿，一開始看到業者的廣告，說一個人1600元，但加LINE詢問後，被告知假日是2千元。（圖／翻攝自當事業者臉書）





有民眾到小琉球旅遊住宿，一開始看到業者的廣告，說一個人1600元，但加LINE詢問後，被告知假日是2千元，民眾付了2千，但進到民宿傻眼。飲水機長滿鐵鏽、衛生紙發黃、衛生環境堪憂。一查才知道，原來這間海琉小日子民宿早已經被廢止營業登記，現在被爆出繼續招攬客人，縣府也將重罰58萬。

業者在臉書貼出民宿房間影片，簡約的設計，看起來乾淨舒適，直到入住後才發現，環境超級糟糕。只見飲水機鏽蝕混濁，卡了一層厚厚的污垢，洗臉台水龍頭老舊，上面還累積一堆灰塵，讓他們完全不敢用，而進到廁所更誇張，捲筒衛生紙受潮，甚至還泛黃，讓來住宿的民眾超級傻眼。

民眾在網路上PO文，說業者廣告上寫1600元，沒標示平日和假日有差異，但加了LINE問之後，才被告知每個人2千元，一進到民宿發現環境也非常糟，最後退房時一查，原來這間民宿的登記證已廢止，2025年有旅客訂房，業者說是冷氣壞掉，把旅客帶到偏僻的民宿，縣府還發現，民宿內的房間數比申請還多2間，而這次又被爆出營業登記取消還繼續招攬客人，縣府也將重罰58萬。

