小琉球傳鬥毆 兩海龜罕見開打 網友：一場60萬的紛爭

屏東縣 / 綜合報導

屏東小琉球發生鬥毆事件，還是在海上開打，不過，鬥毆的是兩隻海龜，目擊的潛水客錄下過程PO網，不到一天就有上萬名網友按讚，不少人也搞笑留言，說「小琉球的治安該管管了」、「這個勸架費很貴」、「一場60萬的紛爭」，就因為牠們屬於一級保育類動物，一旦觸碰就得吃上最高30萬的罰單，專家表示，兩隻海龜確實是在打架，可能是在爭地盤或搶奪交配權。

目擊潛水客說：「欸，牠們在打架，你看。」兩隻海龜海上開打，一隻呈半站立狀，用頭跟手壓住另一隻，被壓住則反咬對方脖子，目擊潛水客說：「是牠脖子有什麼嗎。」接著好不容易互相掙脫，兩隻用嘴巴碰觸，似乎互相叫囂，然後又打起來，一隻猛咬，一隻拼命想壓制對方，兩隻打得難分難捨。

目擊的一名當地導遊，錄下過程PO網，有趣畫面讓大批網友笑翻，也搞笑留言說，小琉球的治安越來越差了，這真的無法勸架，一場60萬的紛爭，就因為台灣目前5種海龜，都屬於一級保育類動物，根據《野生動物保育法》，民眾不得追逐觸碰驚嚇，否則會開罰6萬到30萬元罰金，針對海龜這樣的行為，專家表示，牠們確實在打架。

國立海洋生物博物館副研究員李宗賢說：「有一些比如說領域性在爭奪的時候，還是會有這種打架的狀況，因為一般如果是雄性牠可能就是會在交配期的時候，會比較常見這種狀況。」而能與海龜近距離相遇，可以說而幸運，不過有兩名潛水客，卻是拼命逃，潛水客歐立德說：「不要過來，我不要罰單，我的30萬，不要過來。」

一隻可愛的海龜，一直游向潛水客，兩個人不斷閃躲，因為一碰到，代誌就大條，潛水客歐立德說：「海龜覺得我們長太帥了，一直蹭過來，牠想要奪走我們的30萬。」浮淺遇上超熱情海龜，但是兩潛水客，為了保住30萬，只能狠心拒絕。

